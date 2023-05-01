打造全新移動式行動智能車服務　台東TCar今首航啟動

▲TTPush行動智能車TCar正式啟航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為打造全新的移動式服務，擴大推廣數位縣民，台東縣政府於1日舉辦「TCar行動智能車」啟動記者會，由縣長饒慶鈴宣告TTPush行動智能車TCar正式啟航。台東縣政府數位治理APP「TTPush」推出兼具科技及移動式服務的「TCar行動智能車」今正式登場，桃色吸睛的造型搭載「智能電池回收機」、「特約商店數位選購」等便民功能，未來也將結合縣府各單位及相關業者下鄉有效解決台東的城鄉差距問題，讓無論身在何處的縣民都能體會數位生活帶來的便利。

饒慶鈴表示，「TTPush」是以數位治理為根基，創造線上線下整合的便民服務，而全新打造的「TCar行動智能車」，則是從靜態轉為動態、主動式施政服務延長，加速提升數位治理的效率，不僅結合數位、教育、文化、經濟等多面向，提供創新智能的數位服務，同時不定點動態的推廣，進入校園與偏鄉教導環境教育，搭配NFT區塊鏈技術結合文化藝術，打造台東成無牆美術館，利用數位金幣達到經濟循環，實踐台東獨有的慢經濟。

目前TTPush的特約商店近有8成集中在台東市，透過TCar所搭載的數位選購系統，讓TCar所前往的地方成為商店的所在地，民眾便可透過TCar購買到台東各地區的商品；同時輔導偏鄉小店進行數位轉型開業，讓地方產業的發展將不再受到地區與資源的限制。日後也將與一卡通電子票證、iPASS MONEY(同一卡通MONEY)合作，讓不會使用手機的長輩或孩子，也可以簡單快速的透過一卡通來與TTPush互動，達成數位治理的目標，並將與乳房攝影巡迴車及MUJI移動服務車等相關單位合作下鄉，提供縣民多面向的服務，將數位治理的觸角延伸至各個鄉鎮。

國際發展及計畫處曹劍秋處長也表示，TCar上也安裝了深受TTPush數位縣民所喜愛的智能電池回收機，讓TCar行駛過的鄉鎮都能透過體驗廢電池回收，回收電池所得到的金幣還能用於購買TCar上販售台東地方的特產品，有效解決廢電池所造成的環境問題，更兼顧再生利用的經濟循環。