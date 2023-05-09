越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」　嚇到尿不出！網瞬間滅火了

▲「越式洗髮」近日竄紅。（示意圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

近日爆紅的越式洗髮，「美容+全餐」一條龍服務要價1500元。就有妹子分享，當天從進門到結束共待了2小時，發現服務員不太會說中文，且各個狂聊天，讓原PO無法全程放鬆；還有洗髮水溫偏冷，以手指抓頭皮，以及廁所很髒，但依舊給4顆星評價。底下網友卻反喊滅火「我完全沒興趣了！」

一名女網友在《我是中和人》分享，打了好幾天電話，終於約到很夯的越式洗髮，而她選擇A套餐，90分鐘價格1500元，一整套流程包括洗腳去角質→美容SPA→敷臉→掏耳朵→手腳按摩→洗頭等。

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原PO說，整體來說物超所值，也給予4顆星評價，每個部位都能按到，但是在洗髮時，對方用手指直接抓頭皮，嚇得原PO提醒要用指腹才對，且要輕一點，無奈越南妹子根本聽不懂。

也因此原PO列出心得分享，「他們都是越南人，大部分聽不太懂中文」；很難閉目養神完全放鬆，店內雖然播放柔和音樂，「但服務人員都用越南話聊天還蠻吵的，要睡覺真的不容易」；推測新開幕的關係，原PO從進門到結束共待了2小時，「一直聽到電話響至少100通吧！所以很難可以真正放鬆休息」。

另外，洗髮的水溫非常不穩，大多是冷溫水替她沖洗，「我有說要再熱一點但沒多久又冷了，真的不太喜歡這樣的感覺」；只有吹乾頭髮，不要要求吹直吹捲或抓髮蠟；有畫眼妝的人，務必自己先卸妝，「做完發現眼妝都沒卸乾淨，我回家又洗卸一次」；最後廁所很髒，髒到原PO根本尿不出來。

文章曝光後，底下網友熱議，「瞬間滅火了，無法接受一直聊天」、「看到廁所很髒我完全沒興趣了...新開的廁所還很髒這真的誇張了」、「我去兩次都客滿」、「真的不推薦，想洗頭其他髮廊都洗得比較好，想按摩找盲人按摩還比較到位」、「昨天體驗，結束後只能說1500元拿去吃東西該有多好，為什麼要把時間跟金錢浪費在那裡」。

▼原PO透露，2小時紓壓卻難以放鬆，因為越南妹子們都在聊天。（示意圖／民眾提供）

