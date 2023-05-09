　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

女子不願和富商老公離婚，竟被小三怒嗆「不要臉」。（圖／翻攝自微博）

▲女子堅決不和富商老公離婚，沒想到小三急了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名杭州人妻與丈夫結婚4年，卻在2年內被劈腿104次，但人妻不只原諒老公的不忠，還認為是自己不夠好，丈夫才會一直出軌，堅持不離婚，未料，已經懷上人夫孩子的小三，見人妻態度堅決竟怒嗆：「不要臉！」

據《網易新聞》報導，從小父母雙亡的人妻到杭州打工後，在朋友牽線下認識老公，兩人僅相識3個月就決定領證結婚。未料，人夫婚後沒多久就開始出軌，人妻則是一次次地原諒丈夫，且光是已知的次數，她老公2年內就有多達104次的逾矩行為，現在更鬧到懷孕的小三瘋狂打電話要她離婚、見面解決。

人妻淚訴，丈夫好幾次承諾會與小三斷開連結，但一直和對方過從甚密，「他叫那個女人老婆，卻一直用我的名字叫我」，小三還因為她不離婚，多次打電話嗆聲論身材、美貌和收入，都遠勝她這個名義上的正宮，這讓見過無數怪異案件的調解員，聽了也傻眼。

調解員認為，人夫仗著妻子從小沒有家庭溫暖，極為依賴他的弱點逼迫妻子讓步，便帶著人妻到人夫經營的店裡要求男方攤牌，而起初見到兩人還想逃開的人夫，在調解員的攔路逼問下，終於說出「現在就離婚，有想要什麼就給什麼，沒什麼好說」的心裡話，但又逃避表示「小三和老婆我都不選」。

這讓人妻聽了瞬間崩潰，不顧調解員勸阻上前抓住丈夫，語無倫次說：「我沒有糾纏，只是想要個結果，不論是分手還是離婚都可以。」但仍換來丈夫「已經有了結果」和給時間約定辦離婚後，甩開她雙手的結果。人妻最後茫然表示，不知道離婚後自己和孩子要怎麼生活，但非常感謝一直以來支持她，不斷罵老公嗆小三的婆婆。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
昏厥前「緊抱懷中嬰」遞給婆婆才倒下！醫集氣盼清醒：偉大的母愛
打噴嚏過猛「鼻腔突噴出血塊」！他險丟命：腦袋快炸掉了
鬚鯨「海灘擱淺亡」竟成打卡夯點！英國警方「禁湊熱鬧」拉封鎖線

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
賠償10億全民埋單？　陳建仁回應了
3歲女童被撞死！　百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」
逛新竹巨城車內50萬消失　竊賊抓到了！雙B這功能被他鎖定
醫驚見「門診1景象」最近爆炸多！　掀網共鳴：真的很慘
快訊／巴特勒狂飆27分10助攻　熱火季後賽次輪3比1聽牌
竹聯「八大長老」之首告別式　藍綠白都到場...湧上千黑衣人
快訊／Coldplay確定來台開唱！　搶票時間曝光
獨／「外送堆電話亭」北一女爭設放餐區　校長：有比食物更重要的
首次女性教召！　5公里行軍、戰鬥教練畫面曝光
星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！　客轟「為省錢拖延」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

兇漢持18公分長刀隨機殺人　年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

加拿大驅逐中國外交官趙巍　陸使館怒回「堅決反制」：絕不接受！

女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動：終於等到這天

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆倒貼買下！幸運中133萬

外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉

峇里島情侶浴血慘死　正妹全裸死在浴缸！生前美照曝光

超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

在軌飛行276天　大陸「可重複使用試驗航天器」成功著陸

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

影片曝！不只星宇航空　成田怪風全體降落失敗

中美會因台灣開戰？　秦剛：保留採取一切必要措施的選項

富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

兇漢持18公分長刀隨機殺人　年輕舞者遇害...家屬批：刀怎麼帶上車？

加拿大驅逐中國外交官趙巍　陸使館怒回「堅決反制」：絕不接受！

女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動：終於等到這天

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆倒貼買下！幸運中133萬

外送員被嘲諷「買不起奶茶」！一口氣買70杯怒砸　事件上演大逆轉

峇里島情侶浴血慘死　正妹全裸死在浴缸！生前美照曝光

超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

在軌飛行276天　大陸「可重複使用試驗航天器」成功著陸

表態反台獨、反一國兩制！　侯友宜重申：不接受用意識形態分裂國家的人

數位身分證延宕　陳建仁：沒有10億賠償全民埋單的問題

獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

日月潭還是缺水　6月亞洲公開水域游泳錦標賽停辦！延到明年

烏克蘭總理：準備對俄羅斯發動反攻！　「這次必須成功」

蘋果大神爆料：Apple Watch Series 9搭載A 15新晶片

免跑花東！彰化虎山巖平地最美金針花海　3萬朵金色花毯超夢幻

楊冪7年前神預言被翻出！　「明天是個神奇的日子」解約老東家嘉行

新iPhone錄演唱會　舞台燈一掃「鏡頭廢了」！噴出2條線他崩潰

造謠者稱「鍾沛君要退選」　羅智強按鈴提告：我們也是受害者

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

大陸熱門新聞

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

外送員被諷買不起奶茶　一口氣買70杯怒砸

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

6人餐廳吃龍蝦「天價402萬元」！　真相曝

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

超盤理髮店！她被誆「理髮體驗」　出店秒噴16萬

女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動

陸超淫蕩教育局長「狂睡103女教師」

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

挖呀挖老師直播賺10年收入　她被錢砸哭了

「打錯彩券號碼」顧客不要　老闆買下中133萬

「峇里島情侶命案」屍檢新細節再曝光

蔡天鳳案今日再開庭審7嫌！肢解凶宅沒人敢租

陸學者：日本暗中力量不亞於美國

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

4歲童肺炎高燒5天　急轉診揪出元兇

台南母女被撞命案女童死因曝

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

他遭恐怖斷掌！爆惹到超大咖角頭

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

王思佳甩假包風波首露臉！老公隔空告白

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面