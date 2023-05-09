富商尪2年偷吃104次！她正能量爆表不離婚　竟被懷孕小3嗆：不要臉

▲女子堅決不和富商老公離婚，沒想到小三急了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名杭州人妻與丈夫結婚4年，卻在2年內被劈腿104次，但人妻不只原諒老公的不忠，還認為是自己不夠好，丈夫才會一直出軌，堅持不離婚，未料，已經懷上人夫孩子的小三，見人妻態度堅決竟怒嗆：「不要臉！」

據《網易新聞》報導，從小父母雙亡的人妻到杭州打工後，在朋友牽線下認識老公，兩人僅相識3個月就決定領證結婚。未料，人夫婚後沒多久就開始出軌，人妻則是一次次地原諒丈夫，且光是已知的次數，她老公2年內就有多達104次的逾矩行為，現在更鬧到懷孕的小三瘋狂打電話要她離婚、見面解決。

人妻淚訴，丈夫好幾次承諾會與小三斷開連結，但一直和對方過從甚密，「他叫那個女人老婆，卻一直用我的名字叫我」，小三還因為她不離婚，多次打電話嗆聲論身材、美貌和收入，都遠勝她這個名義上的正宮，這讓見過無數怪異案件的調解員，聽了也傻眼。

調解員認為，人夫仗著妻子從小沒有家庭溫暖，極為依賴他的弱點逼迫妻子讓步，便帶著人妻到人夫經營的店裡要求男方攤牌，而起初見到兩人還想逃開的人夫，在調解員的攔路逼問下，終於說出「現在就離婚，有想要什麼就給什麼，沒什麼好說」的心裡話，但又逃避表示「小三和老婆我都不選」。

這讓人妻聽了瞬間崩潰，不顧調解員勸阻上前抓住丈夫，語無倫次說：「我沒有糾纏，只是想要個結果，不論是分手還是離婚都可以。」但仍換來丈夫「已經有了結果」和給時間約定辦離婚後，甩開她雙手的結果。人妻最後茫然表示，不知道離婚後自己和孩子要怎麼生活，但非常感謝一直以來支持她，不斷罵老公嗆小三的婆婆。

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