再2天入監！　陳致中憶往事：希望孩子不會少算爸爸一個人

▲前總統陳水扁曾陪同兒子陳致中車掃。（圖／翻攝陳致中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中涉及南港展覽館弊案，被最高法院判刑1年確定，11日將被發監執行，並且解除議員職務。陳致中9日表示，小時候爸爸因蓬萊島案關8個月，他回家後大家要出去吃飯，算人數竟少算爸爸一個，「時隔37年歷史重演」。

陳致中說，1986年爸爸被關，可能他太常不在家，讀小學的姐姐跟他隔了一陣才察覺，爸爸被抓去黑牢了。等到他回家後大家要出去吃飯，算人數還少算爸爸一個。

陳致中感嘆，作為政治人物，總是對家人無比虧欠，踏上政治不歸路後，感受更深，時隔37年歷史重演，「希望小朋友不會少算一個人」。

陳水扁家族卸任後遭檢調追查多項弊案，其中最受矚目的「國務機要費案」，因《會計法》修正除罪化，扁珍所涉國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，但兩人目前都因身體因素未受到刑罰。

其中，南港展覽館弊案中，吳淑珍收受力麒建設董事長郭銓慶行賄約9千萬元後，透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢隱匿，陳致中因而被依洗錢罪判刑1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元；黃睿靚洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。