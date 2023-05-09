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鍾沛君遭謠傳不登記退選　羅智強幫喊告：意圖使人不當選

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市第六選區（大安）立委初選採全民調制，前議員羅智強、現任議員鍾沛君、前國安會副祕書長楊永明都宣布加入戰局。不過，鍾沛君8日在臉書表示遭到有心人士散布謠言，聲稱她要退選、不會去登記，目前已向市黨部申訴；羅智強也在臉書發文力挺，「鍾沛君不告，我來告」，「意圖使人不當選」是非告訴乃論之罪，任何人都可以向司法機關告發。

▲▼台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

▼▲鍾沛君指控，遭有心人士謠傳「退選」。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

當地里長證實，有人放話謠傳鍾沛君要退選。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

鍾沛君8日在臉書發文表示，近日受到不實耳語攻擊，在地里長證實，有人聽說她「好像要退選」、「不會去登記」，她已經向市黨部申訴要求調查，也獲得市黨部主委黃呂錦茹承諾，但如果是在未完成蒐證前提告，終將徒勞無功，所以她會持續偵蒐、鞏固事證，「至於躲在暗處的造謠者，我一定抓到你，請繼續你的表演。」

▲▼羅智強宣布參選台北市大安區立委。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強為鍾沛君抱不平。（資料照／記者黃克翔攝）

羅智強同日晚間也在臉書發文力挺，「鍾沛君不告，我來告」，雖然鍾沛君有自己的策略，暫時沒有想要提告，但他認為造謠者非常可惡，不僅傷害鍾沛君，也傷害了其他參加國民黨大安區立委初選的參選人，以及大安區選舉的公平和正義，「這已經不只是個人的名譽和權利問題，更是選舉公正性能否維持的大是大非問題。」

羅智強強調，「意圖使人不當選」是非告訴乃論之罪，任何人都可以向司法機關告發，9日上午10點他會與競選團隊王欣儀、楊植斗議員，還有簡榮宗律師一同前往台北地檢署按鈴申告，若鍾沛君改變想法，也歡迎一起來提告。

▲▼2020北威冬季論壇12/15舉行，包含劉憶如、谷月涵、李鎮宇、朱成志、楊永明、顏炳立等多名財經政治專家，從各個面向來剖析2021年全球經濟的機會與挑戰。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊永明支持鍾沛君提告。（資料照／記者湯興漢攝）

另一名參選人楊永明也表示支持鍾沛君提告，拒絕奧步，選舉不該靠流言蜚語，不論是誰放出的消息，都讓他對這樣的小動作深感痛惡，「從參選第一天開始，我就一直呼籲黨內初選應該回歸個人特質和政見，選出一個最專業、最適任的立委，沒想到在首善的大安區，仍然傳出了這樣的耳語攻擊。」

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