交通大執法4天南投不禮讓行人佔1／7 　許淑華：加強宣導禮讓觀念

▲5月1日起全國交通大執法，南投縣政府對駕車民眾加強宣導禮讓行人觀念。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

5月1日起全國各地進行交通大執法，南投縣至4日止取締221件交通違規，其中車輛路口不禮讓行人遭罰有33件；縣長許淑華表示，中央已修改法令並提高罰責，她要求相關單位除依法開罰，也對開車或騎車民眾加強執法宣導，並希望建立禮讓行人觀念，減少交通事故發生。

縣政府8日上午舉行縣務會議，警察局長黃勝源報告表示，為保障行人安全，中央要求自5月1日起，同步擴大取締交通違法，特別是交通部修正《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，汽車駕駛人於路口不依規定暫停、禮讓行人優先通過，或轉彎時不暫停讓行人先過，裁罰金額提高至3600元。

許淑華說，馬路如虎口，交通事故發生往往造成不幸，中央政府為降低交通災害、避免傷亡而要求地方強力執法；但她認為執法過程中，縣府還是要加強宣導，希望駕車民眾能多加了解，即便是綠燈可以通行，但經過學校等附近，都還是要放慢速度，注意停、看、聽，務必禮讓行人，避免違法，也保障自身權益。

許淑華說，除了縣警察局透過各種媒體管道進行宣導，她也請教育處、新聞及行政處、社會及勞動處等單位，加強宣導。