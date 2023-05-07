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獨／警「戰平轉換」課表曝！5500警要學這些　第二陸軍疑慮再起

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署戰平轉換計畫的戰術教官培訓課表曝光，引發基層討論。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

由於近年兩岸關係緊張，蔡英文政府積極籌建台灣自我防衛能力，包含海巡署、警政署都積極配合籌組包含海巡、警察人員平時轉換戰時的戰鬥能力；經政府責成兩署籌建可平戰轉換的第二陸海軍消息傳出後，警政署2023年平戰轉換「戰術師資種子教官培訓案」曝光！警方將透過為期1個月的軍事輕兵器和戰術戰技訓練，培養種子教官，共規劃10梯次3個月的戰鬥訓練，未來將可培養5500名可隨時加入戰鬥保衛台灣的警員。

警政署開出的戰術種子教官徵選條件警員必須曾擔任警分局常訓助教，或曾有特種警力、維安特勤隊經驗，男女不拘，但限齡45歲以下，該計畫將於5月22日起展開為期1個月的戰術訓練，前兩周在鳳山陸軍步校進行輕兵器訓練，後兩周則在警政署反恐訓練中心進行戰術戰技訓練；未來這些戰術教官施教期間待遇將發放教官鐘點費。

戰術師資培訓課表顯示，受訓的警界教官將接受包含52小時的步槍、班用機槍射擊訓練、內容包含10公尺、25公尺、快速反應射擊及實戰射擊訓練。8小時的手榴實彈投擲訓練，及20小時的小部隊城鎮戰、分組攻防實兵對抗訓練。

另外戰鬥訓練也包含基礎近身戰技、以及24小時的城鎮限制空間戰鬥訓練，其中包含隊形變換、攻堅技巧、索敵肅清、戰傷救護等課程。最後則是40小時的城鎮戰射擊訓練，其中包含各種姿勢射擊、射擊戰術運用、手步槍轉換射擊及分組對抗訓練。

▲警政署戰平轉換計畫的戰術教官培訓課表曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

從該份流出警方戰術師資班培訓課表分析，研判警方在將政府平戰轉換任務中，擔任台灣本島的防衛者，在共軍登陸後，台陸軍力佈防進入城鎮戰鬥時，培訓的警力將透過輕兵器包含步槍、班用機槍等承接城市保衛及巷戰還擊的重責。

但警政署積極籌建戰平轉換人員也引發基層警員詬病，基層警無奈表示：從歷年政府掃黑、查賄制暴、協勤防疫、查緝非洲豬瘟肉品、甚至是跨國人蛇販運、跨國重大刑案均無役不與，且事前規畫的經費、補助，供獎與現實往往有很大落差。

不少警員認為，警察近年來往往淪為政府面臨社會重大事件的墊腳石，警員平常高危勞勤務早已身心俱疲，現在台海關係緊張，政府不思積極擴編軍隊士兵武器裝備員額，反而要平常維護地方治安，打擊犯罪整頓交通的警員「支援」投入戰場，大部分基層警員都持反對態度，認為政府應正視國防部軍隊長年兵力及裝備訓練不足的問題，而非「哪裡出問題就找警察」。

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