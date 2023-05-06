水泥車跨雙黃線「逆向又超速」！騎士急閃：差點跟5歲女兒被收掉

記者施怡妏／綜合報導

一名爸爸騎車載著5歲女兒，騎經某路段時，一輛超大水泥車居然橫跨雙黃線，開到對向車道，並且直直朝他開，絲毫沒有要減速的意思，原PO急速將龍頭一撇，驚險閃過水泥車，事後他公開行車紀錄器畫面，氣得上網檢舉，怒罵「差點跟5歲女兒一起被你收掉」。

人夫在臉書「爆料公社」發文，「什麼開車素質，到底是想害死多少人？」貼出一段行車紀錄器畫面，只見他騎在道路上，前方有一輛水泥車跨越雙黃線，加速直直往前衝，他急速轉到隔壁道，驚險閃過，原PO忍不住罵了一句，5歲女兒也驚喊「嚇死我了」。

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▲水泥車逆向。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO當時車上載著5歲女兒，差一點就被撞，傻眼表示，「若沒即時閃過那個1.5秒，就真的掰掰了，不就還好旁邊沒違停還能閃避，跨越雙黃線逆向又超速」，事後原PO上網檢舉該車輛，「等著收罰單吊扣駕照吧」。

貼文一出，網友看了影片後，替原PO捏了一把冷汗，「交通地獄，還好你有行車記錄器」、「好險你跟妹妹沒事」、「超危險的，這駕駛要重罰」、「小朋友還說了嚇死我了，真的老爸沒看路可能就亡魂了」、「這種就要檢舉啦！真的很惡劣」、「是我就掉頭追他去攔下來，報警」、「真的要重罰，這樣超車根本蓄意謀殺」、「不是你死，就是我死的開法」。