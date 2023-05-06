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移工騎車違規被攔查　逃逸身分曝光...同鄉到場牽車氣炸

▲失聯越南籍何姓移工違規左轉遭警方攔查。（圖／桃園警分局提供）

▲失聯越南籍何姓移工違規左轉遭警方攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍何姓移工騎機車未依規定兩段式左轉，警將他攔停取締，但他以不懂國語無法回答，乃以電話通知借他車的女同鄉，同鄉看到何男因貪圖方便違規，遭取締為之氣結，警方除針對違規行為告發外，又查出何是逃逸外勞，依法移請桃園專勤隊收容。

▲借給他車的女同鄉聞訊趕至為之氣結。（圖／桃園警分局提供）

▲借車給何男的女同鄉聞訊趕至為之氣結。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項交通違規加強取締，迄今共舉發上述重點違規約1000件。

▲警方依法將何男移請桃園專勤隊收容。（圖／桃園警分局提供）

▲警方依法將何男移請桃園專勤隊收容。（圖／桃園警分局提供）

昨(5)日17時許，青溪派出所員警於三民路與春日路口執行取締交通違規勤務時，發現有名機車騎士未依規定兩段式左轉，立即攔停取締。該名何姓騎士(越南籍、38歲)表示不懂國語也未帶身分證件，無法回答員警問題，後經仔細查詢後發現其已於一年前被通報失聯，期間都在四處打零工維生，員警請其聯絡友人到場來牽回機車。

其女同鄉趕到表示何男向她借車說要出去買東西，沒想到竟因貪圖方便違規被警察攔到，不禁為之氣結，員警對其未依規定兩段式左轉及無照駕駛部分開出告發單，並將其移請桃園專勤隊收容。

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