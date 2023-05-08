台積電「110年度永續報告書」曝光　打臉郭台銘指控政府擋疫苗

▲根據台積電「110年度永續報告書」，印證鴻海創辦人郭台銘所稱政府擋疫苗一事為不實指控。（圖／台積電110年度永續報告書）



記者陶本和／台北報導

總統府7日深夜發出聲明，駁斥鴻海創辦人郭台銘在高雄鳳山舉辦造勢活動中，再次指控政府擋疫苗一事。對此，根據「台積電110年度永續報告書」，台積電董事長劉德音明確指出，台積電在多方支持及政府協助下，成功採購500萬劑BNT，印證郭台銘在造勢中稱政府擋疫苗為不實指控。

郭台銘在晚間造勢場合上指控，過去蔡英文竟然派代表跟他說，不准買BNT疫苗，因為台灣有自己的疫苗了。他聲稱，自己晚上完全沒辦法睡覺，天才亮不想吵醒家人，坐在院子的石頭椅子上寫信給總統。

不過，所謂政府阻擋疫苗的議題已是2021年的陳年往事，國民黨立法院黨團也多次舉行記者會，指控時任衛福部次長的薛瑞元和行政院副院長沈榮津，阻擋工商協進會和全國工業總會買疫苗，沈榮津更致電當時的工商協進會理事長林伯豐，要他別為政府找麻煩。

事實上，根據指揮中心的相關紀錄，郭台銘所說五月下旬到六月中的時間，正是衛福部協力處理鴻海永齡購買疫苗最緊鑼密鼓的期間。衛福部官員指出，鴻海永齡在當年的6月1日遞件、6月10日補件，衛福部在不到兩個禮拜的6月20日就發出專案許可，哪有什麼不准買的問題？

該官員表示，事實是後來是鴻海根本拿不出BNT公司要出售的相關證明，被德方「軟拒絕」，最後由總統邀台積電一起出面，才打破這些干擾的環節。這些部分，郭台銘先生絕對記憶猶新，而當時德國的國會議員也公開表示BNT採購的最大阻礙，就是來自北京。

此外，德國自民黨（FDP）籍國會議員雷希特（Ulrich Lechte）也在2021年時，透過臉書發文打臉所謂政府阻擋購買BNT的指控。他當時表示，台灣至少繞了幾個彎，終於可獲得COVID-19疫苗了，先前BNT和台灣的相關協議由於中華人民共和國的施壓而告吹。

另外，根據台積電110年度永續報告書，其「ESG指導委員會主席的話」中，劉德音在文中點出，「民國110年，在本土疫情嚴峻的時刻，我們更在多方支持及政府協助下，成功採購了500萬劑BNT疫苗，贈與台灣衛生福利部疾病管制署」；其相關文字也印證，郭台銘所稱「政府擋疫苗」一事是不實指控。

有關郭台銘的指控，總統府發言人林聿禪也表示，政府相關部會已多次還原時序說明，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言；郭台銘發言是不實指控，或許這樣的發言有其選舉考量，但呼籲立即停止不必要的政治操作，這類的言論，對於當時沒日沒夜與民間捐贈單位合作，投入疫苗洽購的人員並不公平。

林聿禪指出，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約；而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪還原，在2021年鴻海/永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，蔡英文也於6月18日邀請郭台銘創辦人在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

她說，期間經由政府與鴻海/永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂，由此時序可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。