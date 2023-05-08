妹子潛水遭強吻怕爆！大馬27歲男騷擾「想在車上共度一晚」遭逮捕

▲潛水過程中，女遊客被27歲男子強吻臉頰。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞沙巴仙本那（Semporna）有潛水天堂之稱，當地也發展出各式各樣水上活動。只不過就在5月5日這天，中國大陸一名25歲女遊客在潛水時，被一名當地27歲兼職潛水教練助理強吻臉頰，上岸後又被多次騷擾，感到非常害怕，選擇報警。馬來西亞警方證實，已於7日凌晨逮捕此人。

綜合星洲網、The Star報導，這名25歲中國籍女遊客透過社群媒體發文公開整個過程，依據她的說法，當時是在馬打京島潛水，但對方卻在水中強吻她的臉頰，整個潛水過程親吻不只一次，上岸之後又多次使用微信聯繫她，詢問她住的地方、約她單獨外出，甚至提到想要她單獨陪伴「在車上共度一晚」，讓她感到非常害怕。

女子向安排行程的中國旅行社公司反映之後，6日前往警局報案，隨後立即離開仙本那前往鬥湖，接著到吉隆坡轉機返回中國。她也透過社群媒體公開被男子強吻的影片截圖，以及騷擾訊息內容截圖、報案書內容，並註明此人的名字與編號。

儘管女子事後已把社群媒體的發文刪除，但這起事件已在國際潛水愛好者群組之間傳開發酵，事件相關截圖在當地臉書社團流傳。

馬來西亞當地警方接獲報案後，已於7日凌晨零時50分在一處水上度假村逮捕這名27歲男子，並申請延長扣留嫌疑犯至5月11日，以刑事法典第354條文（使用暴力非禮）進行調查。