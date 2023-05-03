國3少女墜樓亡　母整理遺物怒告前男友性侵！法官判無罪理由曝

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市1名國3少女墜樓不治，其母整理她遺物時在其臉書及IG發現其生前與林姓男子交往，經訪查其同學、親友轉述發生5次關係，後因感情生變分手後，導致少女心情不好走上絕路，母親因此不滿報警提告，屏東地檢署偵結依妨害性自主罪起訴。法院審理，以無事證證明林男所犯罪行，日前判決無罪；檢方3日表示，將研議是否上訴。

檢方起訴指出，林姓男子與該國3少女均為一項活動的愛好者，2人在該活動中認識後，即自2019年5月開始交往，至同年12月分手。林男明知該少女當時為未滿14歲，利用其性自主決定權未臻成熟之際，先後性侵她5次。

2020年9月間分手後，少女因感情問題致心情鬱結而想不開，在高雄市墜樓死亡；其母整理其遺物時，在其臉書及IG上發覺其曾與林男發生過性行為，因而報警處理始循線查悉上情。

屏東地院審理，林男到案不否認與該少女交往，但否認與少女發生性行為，最多就是抱一下。

合議庭審理後認為，對於犯罪事實之認定，不能僅憑被害人之單一指述為依據，尚需以被害人指述以外之證據作為補強，惟縱將檢察官所提出及卷內所附之事證等證據綜合評價，仍自難補強告訴人片面之陳述，至使一般人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，根據「罪證有疑、利於被告」之證據法則，即不得遽為不利被告之認定。

而林男被訴與未滿14歲之人性交犯行，依檢方所提之相關證據方法，既尚未達於通常一般人均不致有所懷疑，而得確信被告有前開公訴意旨所指之犯行，綜合卷內事證詳加剖析而予以評價，既無法證明林男確有前揭犯行，自應為有利被告之認定，判決無罪。

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