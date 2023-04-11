國中生帶彈簧刀到校…下課把玩「慘遭同學刺臉」！校方沒通報挨轟

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣某國中日前驚傳同學攜帶彈簧刀到校，並在下課時間與同學嬉戲，不小心遭同學劃傷臉部,，嚇壞其他在場同學；因校方第一時間沒叫救護車沒報警、也沒回報教育處，讓教育處被不少家長罵是狀況外,，還一度外傳學生拿刀捅學生造成校園恐慌，不少學生家長相當不滿。事後金門教育處對此表示，將責請學校妥適進行學生輔導，並持續加強校園法治及品德教育。

▲金門縣某國中生攜帶刀械到校，把玩過程中遭同學刺傷臉部。（圖／記者林名揚翻攝）

(10)日上午金門縣某國中發生一起校園意外事件，一名學生攜帶彈簧刀到校，於下課時間與同學一起把玩、砍樹，於嬉戲過程中遭到同學不慎刺傷臉部，校方發現當下第一時間先行緊急止血處理送醫、通知家長，並於規定之通報時限內進行校安通報。 經急診室醫師診斷，學生傷口不大，為了幫助傷口癒合仍縫一針。處理好傷口後即由家長接回家休息。事後失手學生家長親自到受傷學生家中慰問，校方表示雙方家長於溝通後對於意外之發生皆能理解，不予追究。本案發生後學校即對師生進行宣導，再次重申切勿攜帶刀械等危險物品進入校園，同時強化違禁品管制；後續將持續關注受傷學生之恢復情形，並針對問題行為進行輔導。

金門縣教育處表示，為了維護校園師生安全，已多次要求學校除了第一時間將傷員送醫外，也務必依校安事件處理原則與該處共同協助處理。教育處也強調將持續加強宣導、關懷學生恢復情形。