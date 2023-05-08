　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

和細菌病毒說掰掰！營養師：吃「6種營養素」增強免疫力

▲痘痘,水果,番茄,胡蘿蔔,木瓜,葡萄。（圖／pexels）

▲「吃對食物」是提升免疫力的關鍵。（示意圖／pexels）

生活中心／綜合報導

「免疫力」是人體對抗外來病菌的重要機制，大家都知道多喝水、多運動可以增強免疫力，但其實「吃對食物」也是提升免疫力的關鍵，營養師張語希在粉專整理出「增強免疫力的6種營養素 」，讓你和細菌病毒說掰掰！

營養素1：維生素A

[廣告]請繼續往下閱讀...

張語希表示，除了有助維持眼部健康外，若缺乏維生素A會影響免疫系統，使抗體反應變差，像是紅蘿蔔、木瓜等橘紅色蔬果都是棒的獲取來源。

營養素2：維生素B群

維生素B群是人體中協助酵素代謝很重要的一環，當人體缺乏維生素B群，便會顯得虛弱無力、體力下滑，使病毒找上身，像是五穀根莖類、奶類食物都可以補充。

營養素3：維生素C

適度補充維生素C有助提升人體「抗氧化」及「免疫力」，不但能減緩感冒症狀，也有一定的預防效果，芭樂、釋迦、柑橘類、番茄等都是高維生素C的水果。

營養素4：優質蛋白質

想讓免疫機制發揮作用、抵禦病菌威脅，適度補充優質蛋白質，合成免疫球蛋白的原料，肉類及雞蛋、豆漿、豆腐等大豆類製品就是很好的優質蛋白質獲取來源。

營養素5：含硫有機化合物

含硫有機化合物有天然抗菌和抗病毒作用，適度食用有助強化免疫力，可以從大蒜、洋蔥、青蔥等辛香料獲得。

營養素6：鋅

適度攝取礦物質鋅有助提升人體免疫力及抵抗力，加速傷口癒合的效果，特別是快感冒時，建議可多加補充含有鋅成分的生蠔、蛤蜊、蜆等食材。

▲和細菌病毒說掰掰！營養師：吃「6種營養素」增強免疫力。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）

▲營養師張語希整理出「增強免疫力的6種營養素 」。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）

另外，若是想要預防感冒，張語希推薦「大蒜蛤蜊湯」，食材準備簡單、料理容易，還兼顧營養美味，食材包括大蒜2到3瓣、蛤蜊200公克、鹽巴適量、蔥段少許，作法如下

1. 蛤蜊洗淨泡鹽水吐沙備用。
2. 青蔥洗淨切末、大蒜拍碎去皮備用。
3. 煮沸600C.C.水，依序放入大蒜、蛤蜊後，蓋鍋蓋悶煮。
4. 待蛤蜊打開後，灑上蔥末及適量鹽巴，即可熄火飲用。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
分手不爽…警狂PO前女友私密照
快訊／秦綾謙懷孕3個月！　廖科溢「終於可以說」
妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！
快訊／爭鮮認了賣「藍眼淚壽司」！　供應商發聲明
碩士開班教性愛「親自示範」挨告　無罪理由曝光
獨／詐團臥底貪警超闊綽！　派出所尾牙也辦在五星級酒店
快訊／爭鮮爆「螢光蝦壽司」　北市衛生局要查
車內放50萬停新竹巨城被偷！3千台車怎挑　網曝VIP關鍵密碼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

加熱也難消滅！這些食物常含「1毒素」　醫示警：嚴重恐罹肝癌

「3星座」要轉運了！事業迎來全新突破　升職加薪不是夢

和細菌病毒說掰掰！營養師：吃「6種營養素」增強免疫力

3人坐小吃店暢聊2hrs！「沒點餐」就走人　網全怒了：臉皮有夠厚

數位部強化偏鄉數位服務　南投落實5G跨領域產業垂直應用

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

職能治療師修法連署破4萬人！225團體響應　力拚本會期排入立院審查

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

SOD是真的？她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

加熱也難消滅！這些食物常含「1毒素」　醫示警：嚴重恐罹肝癌

「3星座」要轉運了！事業迎來全新突破　升職加薪不是夢

和細菌病毒說掰掰！營養師：吃「6種營養素」增強免疫力

3人坐小吃店暢聊2hrs！「沒點餐」就走人　網全怒了：臉皮有夠厚

數位部強化偏鄉數位服務　南投落實5G跨領域產業垂直應用

快訊／故宮接恐嚇信！南北院區放5顆遙控炸彈　偵爆犬到場戒備

賓士「AMG GT 4門轎跑」新年式小美容亮相　增標配、車色外型更兇

台灣機車4月「大減2萬台」！三陽奪12連冠、光陽拿下基隆機車計畫

秦綾謙懷孕3個月！　廖科溢甩劈腿風波「終於可以說」：老婆辛苦了

邀14位藍委出席「挺郭夜宴」　宣明智不認國民黨內定侯友宜

基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

KKday母親節優惠！飯店每晚1933起送早餐　到台南、基隆野餐329起

妻女牽手走斑馬線遭撞1死1重傷　死者父：一定替女兒討公道！

銀髮族培養第2專長　中華醫大開辦料理培訓班、西點麵包製作班

鳳小岳太帥「連五月天瑪莎都被電到」　當場逼出真面目「腳踏兩條船」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

生活熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

伊莉公告「永久尊貴會員」終結　會員傻了

好市多烤雞「袋裝1幕」嚇壞他！會員：這種才讚

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

連千毅微笑合影顏清標！鬆口12字願望

即／大雷雨夜襲　4縣市大雨警戒

野生彭于晏上街遛狗！天母人嗨翻：要瘋了

今降10℃！12縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

更多熱門

相關新聞

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

立夏後「3生肖開始衰了」！身體微恙、易得罪朋友

5/6為24節氣中的立夏，塔羅牌老師艾菲爾示警，隨著氣溫逐漸升高，容易讓人感到疲倦，每天處在心煩意亂、衝動壞事的邊緣，並點名「3個生肖」從立夏後至5/21小滿前，務必留意運勢走下坡、身體微恙。上榜的有生肖牛、龍與狗，恐因氣場不佳而影響健康，或易與人產生心結、得罪朋友。

營養師傳授「吃麵包不發胖3重點」

營養師傳授「吃麵包不發胖3重點」

濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開

濕疹治不好？營養師揭10種食物要避開

45歲+要注意！營養師傳授「更年期飲食」

45歲+要注意！營養師傳授「更年期飲食」

營養師傳授正確「用餐順序」

營養師傳授正確「用餐順序」

關鍵字：

營養素營養師健康飲食生活營養免疫力

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

即／13台冷氣室外機整排掉落　台中10汽機車慘挨砸

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

大樂透飆4.3億！財運最好4星座4生肖

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

王思佳陷假包連環爆「賴薇如7字發聲了」！11年恩怨被挖

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女大》節目緊急再發聲

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面