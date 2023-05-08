和細菌病毒說掰掰！營養師：吃「6種營養素」增強免疫力

▲「吃對食物」是提升免疫力的關鍵。（示意圖／pexels）



生活中心／綜合報導

「免疫力」是人體對抗外來病菌的重要機制，大家都知道多喝水、多運動可以增強免疫力，但其實「吃對食物」也是提升免疫力的關鍵，營養師張語希在粉專整理出「增強免疫力的6種營養素 」，讓你和細菌病毒說掰掰！

營養素1：維生素A

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張語希表示，除了有助維持眼部健康外，若缺乏維生素A會影響免疫系統，使抗體反應變差，像是紅蘿蔔、木瓜等橘紅色蔬果都是棒的獲取來源。

營養素2：維生素B群



維生素B群是人體中協助酵素代謝很重要的一環，當人體缺乏維生素B群，便會顯得虛弱無力、體力下滑，使病毒找上身，像是五穀根莖類、奶類食物都可以補充。

營養素3：維生素C



適度補充維生素C有助提升人體「抗氧化」及「免疫力」，不但能減緩感冒症狀，也有一定的預防效果，芭樂、釋迦、柑橘類、番茄等都是高維生素C的水果。

營養素4：優質蛋白質



想讓免疫機制發揮作用、抵禦病菌威脅，適度補充優質蛋白質，合成免疫球蛋白的原料，肉類及雞蛋、豆漿、豆腐等大豆類製品就是很好的優質蛋白質獲取來源。

營養素5：含硫有機化合物



含硫有機化合物有天然抗菌和抗病毒作用，適度食用有助強化免疫力，可以從大蒜、洋蔥、青蔥等辛香料獲得。

營養素6：鋅



適度攝取礦物質鋅有助提升人體免疫力及抵抗力，加速傷口癒合的效果，特別是快感冒時，建議可多加補充含有鋅成分的生蠔、蛤蜊、蜆等食材。

▲營養師張語希整理出「增強免疫力的6種營養素 」。（圖／翻攝自Facebook／營養師張語希）



另外，若是想要預防感冒，張語希推薦「大蒜蛤蜊湯」，食材準備簡單、料理容易，還兼顧營養美味，食材包括大蒜2到3瓣、蛤蜊200公克、鹽巴適量、蔥段少許，作法如下

1. 蛤蜊洗淨泡鹽水吐沙備用。

2. 青蔥洗淨切末、大蒜拍碎去皮備用。

3. 煮沸600C.C.水，依序放入大蒜、蛤蜊後，蓋鍋蓋悶煮。

4. 待蛤蜊打開後，灑上蔥末及適量鹽巴，即可熄火飲用。