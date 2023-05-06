邁向最後一哩路！高雄車站打造「商業旅館大樓」　台鐵：116年營業

▲台鐵高雄車站兩側興建商業、旅館大樓。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

高雄車站整體工程邁向最後一哩路，台鐵高雄車站兩側正由交通部鐵道局興建「商業大樓」、「旅館大樓」，分別引進商場、共享辦公室以及旅館等，預計114年10月到115年2月完工點交給台鐵，台鐵後續將辦理招商，目標116年商業運轉，帶動地方經濟和觀光發展。

高雄鐵路地下化工程，鄰近高雄車站二側目前正由交通部鐵道局興建二棟大樓，其中一棟為「商業大樓」，樓高10層，商業面積約有50,387m²，未來將引進商場、餐廳、商店及共享辦公室等，活絡高雄車站商圈，帶動週邊經濟發展。

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另一棟為「旅館大樓」，樓高11層，面積約有22,240m²，共有188間客房，每間約10坪，未來將提供觀光旅客及商務人士住宿新選擇，讓民眾出飯店就可以搭車。

台鐵局表示，交通部鐵道局將於高雄車站全區完工，且取得兩棟大樓綠建築、智慧建築標章及使用執照後，預計114年10月至115年2月陸續辦理點交予台鐵局，後續將採促參方式(ROT)辦理招商。

▲台鐵高雄車站兩側興建商業、旅館大樓。（圖／台鐵）

台鐵強調，目前台鐵局已提前作業，刻正進行促參前置規劃評估，後續將委託專業顧問公司進行促參案可行性評估、先期規劃及招商等作業，預計113年辦理公告，引進優質民間業者建設，116年商業運轉，共創民眾、業者及台鐵公司三贏。

台鐵局長杜微表示，配合116年高雄大樓商轉，三鳯中街地區的三筆土地應接續開發，充分發揮效益，在規劃期間內，台鐵應該進行先期活化，利用今年停車場原約到期重新招標的機會，擴大最適範圍及環境維護認養，增延合約期限至115年，方便週邊民眾利用。