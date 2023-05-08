快訊／竹北天坑原因出爐！每週一次透地雷達監測　特斯拉車損列管

▲新竹縣府工務處今日針對天坑進行報告。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會第20屆第1次定期會今(8日)上午舉行專案報告，由縣府工務處針對竹北「豐采520」工地周遭道路坍塌事件說明。縣府指出，4月27日第五次坍塌發生後，新竹縣長楊文科即勒令停工，會同檢察官土木技師和建築師等專家會勘，本月5日已完成首次透地雷達檢測，將盡快取得分析，確認工地周遭道路土質狀況，未來也將要求一周至少一次透地雷達確保安全。

工務處長江良淵說明，自去年6月以來共發生五次坍塌，縣府共4度勒令停工，4度開罰起造人、承造人與監造人，並在去年8月第三次坍塌後，主動依刑法將全案函送新竹地檢署調查，這次第五次坍塌發生也立即勒令停工，配合檢察官會同專案小組現勘調查，目前透地雷達已做了首次檢測，將要求廠商盡快提供分析數據，確認周遭土質狀況，未來要求一周至少一次檢測。

▲工務處指出，這五次坍塌初步判斷為工地開挖抽取地下水，土石流失造成地層下陷，確定原因仍須尊重調查結果。（圖／新竹縣府提供）

工務處說明，本案於民國96年核准建照，當時地下室就是六層，面積與深度就定下來了，地上則是13層建物，一幢一棟，每層樓面積8400平方公尺，用途為百貨商場；民國108年第一次變更，地下室維持不變，地上建物變為一幢兩棟，增為35層，用途增加集合住宅和辦公室，每層樓面積減少，總樓地板面積不變；民國109年第二次變更，用途與地下室均不變，地上建物降為32層樓。

工務處指出，這五次坍塌初步判斷為工地開挖抽取地下水，土石流失造成地層下陷，確定原因仍須尊重調查結果，且楊文科縣長極為重視工安事件，指示建築風險管理應加強，不應再發生類似事件，縣民無法容忍。

工務處表示，目前針對大有可為社區損害、各管線設置單位修復(水、電、瓦斯均已修復)、特斯拉車主車損、莊敬六街復原、專案小組會議等均列管追蹤，未來將依縣長指示，落實四項措施：一、業管單位內控機制，委託專業單位調查過往曾發生類似案件的地點，制定出熱區做定期檢查。二、審查機構加強審議，依據委託調查的熱區，周邊申請大面積基礎開挖的建案，由審議委員從嚴把關。三、開發單位工程監控，要求開發商加強監測機制，比照公共工程三級品管。四、權責單位定期追蹤，環保、都市計畫相關單位針對開發許可定期檢視，追蹤改善。