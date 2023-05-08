0.61等於喝200c.c.威士忌　設計總監酒駕恐「判斷錯誤」釀慘劇

記者許權毅／台中報導

台74線昨日發生特斯拉酒駕自撞案，造成豪宅設計總監楊男以及副駕洪男傷重不治。據悉，駕車的楊男酒測值高達0.61毫克。知名法醫高大成表示，依照此數值推斷，楊男約等於喝下3瓶600c.c.的啤酒或是200c.c.威士忌，可能會造成判斷錯誤，若是常在喝酒的人，0.61不是「爛醉到不能行走」的程度，但酒測值對每人影響程度都不同。

▲台74線特斯拉酒駕雙亡案，楊男酒測值高達0.61，法醫高大成推斷大約喝下3瓶玻璃瓶啤酒或是200c.c.威士忌。（圖／民眾提供，下同）



據悉，楊男與洪男在夜店飲酒後，楊駕駛特斯拉搭載洪離開發生意外，分別被測得酒測值達0.61、0.32，明顯超過標準值。對此，高大成指出，概略計算0.61可能是喝下200c.c.威士忌或是3瓶左右600c.c.的啤酒，可能會讓人膽子變大或是判斷錯誤，如果是走路的話會稍微「茫茫」的。

▲高大成表示，酒測值仍需看每個人體重、體質等，才有辦法知道當事者狀況。（圖／記者許權毅攝）



高大成強調，酒測值需要看每個人的體質、體重以及喝多久，如果是在事發前1小時剛喝酒，當然就是正在酒醉的時刻。高表示，0.61對於常在飲酒者，並不算是「爛醉」，但是依照現行法定標準值，超過0.25就是不行。

昨晚台中地檢署檢察官對楊男、洪男進行相驗，楊男有頭腹挫傷、雙腳骨折，死因為外傷性休克；洪男死因為顱腦挫傷、胸腹腔出血，家屬對此沒有意見，檢察官開立死亡證明書，將遺體發還家屬處理。

高大成說，楊男頭腹部挫傷可能是有撞擊方向盤，頭部撞擊到擋風玻璃或是車體，雙腳骨折可能是駕駛在事發時重踩煞車所造成。洪男顱腦挫傷，可能是因為撞擊車體所造成。