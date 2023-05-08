台中特斯拉自撞斷兩截　豪宅設計總監載友酒駕雙亡...相驗結果曝

記者白珈陽／台中報導

台74線崇德松竹段昨（7）日發生特斯拉酒駕酒駕自撞事故案，造成駕駛豪宅設計總監楊姓男子、乘客洪姓男子傷重不治。檢察官昨晚進行相驗，確定車禍當時是由楊男駕駛，而2人的死因，楊男為外傷性休克，洪男則是顱腦挫傷、胸腹腔出血，家屬對死因沒有意見，檢方相驗後將遺體發還家屬處理後事。

昨日清晨5時許，楊男（25歲）駕駛特斯拉行經台74線東向松竹匝道口時，高速撞上紐澤西護欄，撞擊力道大，車體瞬間全毀，楊男、乘客洪男（24歲）當場彈飛車外，經送醫搶救仍不幸傷重不治。

▲事故造成特斯拉全毀。（圖／民眾提供）

據悉，楊男是設計公司總監，作品數量相當多，主打私人會館、招待所以及豪宅等設計，2人酒測值分別高達0.61、0.32，明顯超過標準值。

▲楊父昨晚至殯儀館協助檢察官相驗。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，前一晚楊男與友人洪男跑到夜店狂歡，2人帶著濃濃酒氣味駕駛特斯拉Model Y上路，未料發生憾事。警方調查，該輛特斯拉登記在楊男父親名下。

檢察官昨晚6時許率法醫至崇德殯儀館相驗，楊、洪的父親到場協助，認屍時神情哀傷。檢察官相驗後，確認事故當時是楊男開車，楊男有頭腹挫傷、雙腳骨折，死因為外傷性休克；洪男死因為顱腦挫傷、胸腹腔出血，家屬對此沒有意見，檢察官開立死亡證明書，將遺體發還家屬處理。

▲家屬對死因沒有意見。圖為洪父。（圖／記者白珈陽攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。