痛批「竹北天坑」是人禍　議員公布監測數據：早就出現異常



▲新竹縣議員蔡蕥鍹今日公布一份報告，認為竹北天坑早出現數字異常，質疑縣府沒有啟動相關機制。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣議會今日進行質詢，20屆第1次定期會質詢稿，議員蔡蕥鍹公布一份監測數據表示，從「豐采520」今年初復工後至今，透過2/23-5/5的監測數據發現，在4月27日（竹北天坑）發生塌陷之前數據早已異常。

蔡蕥鍹說，位於建案旁的莊敬六街，在監測數據上鄰房傾斜的T4點，從2/23監測數值1064rad不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489rad。質疑主管機關是否知情數值異常以及為何沒啟動應變計畫也沒有通知大樓管委會，「特斯拉塌陷事件根本是人禍！」

▲▼蔡蕥鍹說，發生天坑的T4點，從2/23監測數值1064rad不斷下降，直到塌陷前一日的數值竟只剩489rad，質疑「特斯拉塌陷事件根本是人禍！」（圖／縣議員蔡蕥鍹提供）





還有位於喜來登飯店北側、勝利一路的T1監測點也從2/23的數值-833rad一路降為-794rad，是否應預防性先封鎖勝利一路？

另外，之前多次發生塌陷的五福宮旁、S12觀測點也出現數據異常變動，從2/23的-5.7cm到5/5的-6.2cm，在特斯拉塌陷前一天，更來到-6.1cm，認為這個位置「很可能是下一個沈陷點位」，縣府是否應預防性封鎖勝利二路？

蔡蕥鍹說，勝利一路壁體內傾斜管的數值，從2/23的59.42cm到5/5的64.14cm，至建案3/23進行第六階段開挖後，數據不斷出現異常，「主管關新竹縣政府工務處，難道你完全不知情嗎？」

蔡蕥鍹表示，監測報告是由建商委託「平淼企業股份有限公司」固定監測，提供給社區，新竹縣政府應該也有，為什麼卻沒有防範未然，還要等自救會發起連署陳情自救，政府的作為到底在哪裡？

▲▼蔡蕥鍹（上）公布監測數據，質疑縣府明知數據卻為啟動相關機制。（圖／記者陳凱力攝）