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李多慧狂吸台灣粉！他推「3樂天女孩」值得關注：新成員很辛苦

▲▼樂天女孩全新陣容曝光。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」。（圖／記者楊舒帆攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

李多慧有南韓「啦啦隊女神」封號，日前加入樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」，討論度破表。不過，就有網友表示，李多慧來了之後，樂天女孩可以獲得更多關注是好事，可是畢竟是「怪物級洋將」，感覺今年入隊的新人會非常辛苦，便推薦樂天還有3新人很值得支持，貼文引發熱議。

有網友在Dcard發起討論，「今年的樂天新人是不是很辛苦」，文中表示，樂天女孩在職棒啦啦隊的名聲一直相當高，李多慧來了之後，聲勢又漲得更快，理論上，樂天女孩可以獲得更多關注、出頭機會跟舞台。可換個念頭，也因為李多慧來了，「硬生生空降一個怪物級洋將，舞技強、身材好、笑容甜沒話說，就連經營YT攝影、運鏡都很講究，還上中文字幕，完全就是要鎖定台灣粉絲的。」

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面對實力強勁的「新人」，原PO感覺今年進隊的樂天新人非常辛苦，要更努力才能累積聲量被看見，接著點名「溫妮」、「凱伊」、「芷軒」，「分享我很喜歡的三位樂天新女孩，希望大家也可以支持她們。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Rakuten Girls）

▲原PO推溫妮、凱伊和芷軒。（圖／翻攝自FB／Rakuten Girls）

貼文引發熱論，「個人今年新人最愛心韻」、「不只是新人辛苦，原本成員也是，畢竟多慧的身體能力真的強，再加上是國外的，新鮮度也比較高」、「這次新人比較喜歡芷軒、儷軒跟李昀」、「溫妮真的要推，個性好人也很可愛。」

也有球迷表示，「我是覺得還好，像籃籃、穎樂也不是首年就紅，有特色的，第二、三年還是可以被看見」、「通常樂天都不是第一年就紅了，熊霓也是第二年才被發現」、「新人本來一開始都是這樣，後面幾年才會紅起來」、「倪暄、yuri、苡萱也是前陣子才紅的，她們待啦啦隊很久了。」

樂天女孩在今年的徵選會中一口氣選進7名成員，禹菡、儷軒、心韻（原欣妤）、李昀（原芯芯）、芷軒、凱伊、溫妮，加上原本的24位女孩、李多慧以及練習生Kira，團隊人數提升至33人、寫下新高。新成員的背號如下，禹菡36、儷軒8、心韻23、李昀33、芷軒83、凱伊88、溫妮97。

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