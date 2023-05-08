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拜月老求撮合！她一出廟「秒清醒」下船　過來人爆共鳴：我也是

▲霞海城隍廟,信仰,神明,姻緣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不少人會到台北霞海城隍廟拜月老，求桃花、姻緣。（圖／記者謝婷婷攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少單身男女會到廟裡拜月老，祈求月老給個好桃花，或是幫忙和心儀的人拉紅線。一名女網友即表示，日前到霞海城隍廟祈求月老，幫忙撮合自己和暗戀一年多的男生，沒想到拜完後走出廟卻突然「想通」了，直接從暈船狀態「下船」，直呼月老很靈驗，釣出許多過來人分享類似經驗，認為月老更擅長斬爛桃花。

一名女網友在Dcard以「拜完月老突然下船 」為題發文，表示自己有個偷偷暗戀一年多的男生，近日突然興起跑到鼎鼎大名的「霞海城隍廟」拜月老，還拿出男生的IG給月老看，希望月老能撮合他們。

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但就在拜完走出廟門那瞬間，原PO突然「有種清醒的感覺」，「所有他不喜歡我的證明瞬間浮現腦海，突然覺得自己好笨，一再欺騙自己對方對我也有好感」，這種想法浮現後也讓她成功解暈，直言「身陷暗戀之苦想下船的人也去廟裡走走吧！月老會點醒你的」。

貼文一出立即引發許多討論，不少有相同經驗的人表示，「我今天也跑去拜月老，拜完腦子有醒了的感覺，明明進去前心還五味雜陳，出來後好像心中大石瞬間放下」、「我也是拜完就突然醒了」、「拜完月老後 想想這段感情 辛苦的部分比在一起的快樂還多 就掰掰了」、「我知道去龍山寺也是一踏出廟門就醒了」、「前幾年去拜樂成宮月老也有一模一樣的經驗，個人覺得比起招桃花月老更擅長斬桃花」。

也有許多人回覆，「以為月老只會牽線 原來還會點醒人啊」、「妳回家洗頭時看一下後腦勺會有個拐杖痕，沒錯那是月老敲的」、「霞海月老一生推」、「霞海的月老對於不適合的對象，會直接讓當事人腦醒，不然就是對象直接失聯、失蹤。直接的幫忙斬斷當事人的情絲」、「月老真的很神」。

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