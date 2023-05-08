張國煒搭廉航「紅眼班機」赴日滅火　部落客：背後藏學問

▲張國煒現身機場道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

星宇航空遇怪風班機延誤導致302名旅客夜宿航廈，董事長張國煒昨（7）日一大早飛抵成田機場親自向旅客道歉。有部落客表示，張國煒能夠一早現身成田機場，代表他在凌晨就決定要飛到東京，且選擇能及時到達的廉航「紅眼班機」，讓不少網友訝異「我以為他搭私人飛機過去的」，部落客回說這也算是「公關行銷的學問」。

臉書粉專《 愛出國 i-FLY.tw 2.0 》昨日發文表示，張國煒7日一大早現身成田機場，代表他凌晨就決定要出發到東京，但半夜決定到東京只有3個選擇，分別是「0時10分的台灣虎航、2時15分的樂桃、2時40分的捷星」3個班機，原PO指出，張國煒搭了紅眼航班，才能及時趕到現場。

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貼文一出，許多網友紛紛驚訝表示，「我看到新聞當下還以為會是他自己弄台私人飛機...」、「以為有私人飛機」、「以他的身價地位隨便也借得到一台私人飛機飛過去吧」、「我以為他是搭他們家自己半夜飛過去的那班航空欸…」、「以為會搭灣流」。部落客則回覆其實此舉背後暗藏學問，「出事，搭廉航夜奔，也是『公關行銷學問』。搭灣流去，803乘客心裡會想什麼？」

但也有許多人對此依舊不滿，「他今天說穿了也不是為了滯留的旅客，而是為了去把飛機開回來接上延誤的 LA航班」、「造神過頭囉」、「整晚沒睡又自己開回來，就像屁孩夜衝完又要載大家回家，我是不敢坐啦」、「搭捷星救星宇」。

但其實，張國煒10年前受訪曾批評廉價航空華而不實、沒有保障。今卻搭廉航赴日救火，才使網友大酸。而他今早抵達桃機時，針對記者提問「搭乘廉航是否自我打臉」，他回應「你去坐看看啊，廉價航空有他的市場，跟傳統航空不一樣，以廉航的價位來看，他們那種服務也是蠻公道的」。

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