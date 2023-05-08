苦苓喊「星宇就是特別貴的廉航！」　留言大逆風：為什麼還不滿

▲張國煒。（資料照／記者張佩芬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空JX800降落成田機場時遇怪風，前後延誤7小時，也導致JX801、JX803受影響。事件爆發後，引發大量討論，作家苦苓也在臉書上發文表示，星宇航空現在看起來就只是一家特別貴的廉航而已。

苦苓在臉書上發文直呼，「現在看起來星宇航空就是一家特別貴的廉航」，難怪張國煒當初會說「廉航只是一種虛榮」。他得知星宇給的致歉禮是鳳梨酥後，也不禁補充喊道，把旅客關這麼久，「只送鳳梨酥，你嘛幫幫忙」。

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貼文曝光後，一派網友表示，「飛機無法飛是氣候造成的沒錯，但讓旅客得在機場過夜是星宇的決定，風及宵禁不是臨時才出現的」、「期望值越高，失落感越大，沒什麼好指望的」。

不過，貼文底下更多網友則認為，「星宇航空已經退費了，為什麼還在那邊不滿」、「來回機票都免費了，還送鳳梨酥+睡袋不夠嗎？你有看過哪家航空公司delay這麼久後，董事長飛過去跟旅客道歉的」、「搭飛機本來就有不可抗力因素」、「小公司飛機和機組人員都比較少，調度來不及也是沒辦法」、「很有誠意了，全額退款，而且還親自飛過去道歉」、「偏頗的發言」。

此外，之前有網友翻出張國煒2013年批評廉航的言論，說是「十年迴力鏢」。對此，張國煒則表示，「不要抓我語病，說我以前講過什麼，難道講過什麼一輩子就都這樣嗎？那翻舊帳翻不完了」。