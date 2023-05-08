「郭台銘8成會輸給侯友宜」　姚立明分析2原因：短時間無法扭轉

▲鴻海創辦人郭台銘高雄造勢。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘有意參選2024總統，積極爭取國民黨提名，7日更於高雄鳳山舉辦首場造勢。不過，國會觀察基金會董事長姚立明分析，在藍營以民調為依據的前題下，郭台銘8成會輸給新北市長侯友宜，這其中有2關鍵原因，為大趨勢，短時間沒辦法扭轉。

姚立明在《請君入座》說，根據《美麗島電子報》民調，在民眾黨主席柯文哲加入戰局的三腳督狀況下，侯友宜只拿國民黨69%的票，副總統賴清德則可以拿82%民進黨的票，這是侯友宜會輸給賴清德的原因，因為柯文哲會拿走國民黨16個百分點，他是民進黨總統大選的福星。如果國民黨換成郭台銘，則只能拿54%國民黨的票，交叉分析發現連賴清德都可拿走國民黨7、8個百分點的票，這可以看出郭台銘被很多藍營支持者痛恨。

至於兩強對決的組合，姚立明表示，如果沒有柯文哲，侯可以拿85%國民黨的票，而郭台銘只拿國民黨77%，而賴清德在對上郭台銘的狀況下，還可以拿國民黨12.3個百分點的票，也就藍營支持者寧願這樣也不投郭台銘。

姚立明分析，郭台銘在黨裡面這麼弱，缺少的這一塊就是深藍、韓粉，原因是因為上次選舉，他們認為前高雄市長韓國瑜會輸，都是郭台銘害的，因此如果郭台銘跟侯友宜做黨內競爭，郭台銘會輸，「在我來看他8成還是輸給侯友宜」。