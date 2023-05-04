老公搞上「女兒同學媽」！正宮見小三喜喊：好久不見　事後驚知崩潰

▲人夫偷吃女兒同學媽媽，支付17萬元做為分手費。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人妻發現，丈夫偷吃女兒同學的媽媽，心碎向對方提告。雖然小三否認與人夫有不正常關係，但法院勘驗相關事證後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮10萬元，可上訴。

正宮主張，丈夫與小孩同學媽媽發生不正常的男女關係，致使丈夫2019年8月底突然一反常態地與她分居，並提出離婚要求，讓她大受打擊，為此飽受失眠之苦，需要到精神科就診，心碎向小三提告求償165萬元非財產上損害。

小三則稱，雙方女兒是同班同學，自己是因為參加學校活動才會與人夫認識，否認有曖昧關係，更無婚外情。

但法院勘驗其他家長證詞發現，小三經常與人夫一同接送小孩，感覺有「聊不完的話」，且小三面對人夫與面對人妻的態度有差異，人妻有次見到小三很開心、很驚訝地打招呼「好久不見」，小三則僅點點頭回應，態度勉強。

還有家長曾目擊小三上了人夫的車，直言「我覺得很奇怪，因為當天小三有開車送小孩到學校，為了避嫌應該不會坐異性友人的車」，認為小三與人夫的互動過於熱烈，有超出一般同學家長的交往。

另外，姦情曝光後，人夫曾親筆簽下「愛家協議」，承諾不會再與小三聯繫，若小三主動聯絡，也不會有任何回應，並應第一時間告訴正宮，「本人曾經做讓老婆傷心的外遇不當行為，但是本人深愛家人，理解夫妻應負貞操與忠誠義務是婚姻重要的基礎，特此向老婆致歉與承諾」，若違反應無條件賠償老婆50萬元作為精神賠償。

人夫還曾簽下2張面額分別為12萬、7萬元的支票給小三當作「分手補償」，法院不採信小三的說詞，但考量雙方已分手，婚外情關係已結束，判她應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。