「國人旅遊水準有夠低級」　她挺星宇轟乘客：你們賺到！

記者黃翊婷／綜合報導

星宇航空嚴重延誤事件，導致302人夜宿成田機場，掀起各界熱議。醫藥美食記者王瑞玲表示，看完所有相關報導之後，她覺得很失望也很丟臉，「國人的旅遊水準真他X的有夠……低級」、「請問，哪家航空公司延誤時間還會退費？張國煒已經幫你及全家人付機票錢，還平安送你們回台灣，你們賺到，不知已經羨慕死多少人了，還得理不饒人」。

▲乘客在機上乾等，最後被請下飛機，夜宿成田機場。（圖／翻攝自爆怨公社）

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王瑞玲7日晚間在臉書發文表示，看完所有關於星宇航空和星宇航空董事長張國煒這次班機延誤的新聞，她覺得很失望也很丟臉，「國人的旅遊水準真他X的有夠……低級」，空服員是為乘客服務，不是給乘客當出氣包，「24小時沒進食不會死！24小時沒喝水不會死！想必你們是沒參加過飢餓30的活動！也沒空腹抽血、開刀過的經驗！你們餓，難道機長和空服人員都不餓嗎？」

王瑞玲直言，空服員站著讓乘客罵到連上廁所的時間都沒有，「有機會讓你看完機上所有的電影，不好好珍惜，大聲吵個鬼呀？」去日本旅遊的國人常抱怨當地百貨商店為何都準時在晚間7、8點打烊休息，因為日本就是很有原則的國家，時間一到，客人再有錢都要把店門關起來，「飛機就是在日本，你們以為機長不想把飛機飛回台灣嗎？還好是要飛回台灣，否則你們的損失會更大！」

▲張國煒現身成田機場向旅客道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

「請問，哪家航空公司延誤時間還會退費？」王瑞玲在文章最後稱讚張國煒有Guts，「張國煒已經幫你及全家人付機票錢，還平安送你們回台灣，你們賺到，不知已經羨慕死多少人了，還得理不饒人！在星宇航空上拍打、叫囂的乘客，希望你們下回出國時不要再坐星宇航空！因為我不想坐到被你們敲壞或有破壞痕跡的班機！」

▲王瑞玲發文力挺星宇。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲，下同。）

文章公開之後掀起網友兩派意見討論，一派人不認同王瑞玲的觀點，認為她不是當事人，沒有經歷過班機被延誤24小時，不懂乘客的焦急與痛苦，況且飢餓30活動是自願參加，旅客則是花錢去旅遊的，拿這兩者相比並不恰當；另一派人則覺得王瑞玲說得很好，「飛航安全是最重要的，我們好不容易傳統航空有第三種選擇，真的應該好好支持才對，不要撿到槍就亂罵一通。當然班機被延誤的辛苦，我們都能體會的。」

▲網友兩派意見熱議。

針對這次的航班延誤事件，雖然張國煒7日一早現身成田機場向旅客致歉，星宇航空也表示抱歉，並協助搭乘JX803航班的旅客全額退票，但還是難以平息乘客憤怒。

此外，民航局今日（8日）將與星宇航空高層會面，要求說明飛機因風切轉降名古屋的過程、操作是否符合SOP等疑問，還有航班燈號異常、檢修過程是否符合規定等問題，同時必須說明併班原因、是否造成班機延誤主因，若有違反民航法規定情事，就會予以開罰。