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大陸 大陸焦點 特派現場

北京舉辦紀念辜汪會談座談會　宋濤：兩岸由對峙「走向對話」

▲▼辜汪會談座談會,宋濤。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

▲座談會現場。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今年是辜汪會談三十週年，國台辦和海峽兩岸關係協會今（28）日早北京舉辦紀念座談會。國台辦主任宋濤指出，汪辜會談開啟兩岸關係由對峙走向對話的新階段，證明只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都會得到很好的解決。

在今日的「紀念汪辜會談30週年」座談會上，宋濤表示，兩岸關係歷史彷彿證明，堅持九二共識、贊成「一個中國」原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益，反之兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

宋濤指出，汪辜會談開啟兩岸關係由對峙走向對話，由對立走向合作的新階段，樹立在「一個中國」原則基礎上，兩岸平等協商的典範，展現了兩岸中國人的政治智慧，證明了只要兩岸同胞商量著辦，家裡面的事都會得到很好的解決，也向世界證明，兩岸中國人有足夠政治智慧，解決好自己的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在自己手裡。

海協會長張志軍表示，汪辜會談樹立了在「一個中國」的基礎上平等協商的典範，體現了相互尊重、實事求是、平等協商、求同存異的精神，表明雙方只要在「一個中國」原則基礎上談起來，就能不斷增強互信，積累共識，並務實解決問題，為兩岸協商談判提供了可借鑒的模式和寶貴的經驗。

張志軍最後強調，兩會的商談互動，既取得了來之不易的進展和成果，又經歷了被迫中斷的遺憾，「正反兩方面的經驗和教訓，讓我們更加深刻的體會到，維護九二共識政治基礎，珍惜汪辜會談精神的重要意義。」

大陸全國台企聯會長李政宏亦出席今日座談會，以台商代表身分表示，作為歷史的親歷者，也作為兩岸關係和平發展的受益者，台商能更加深刻感受到兩岸關係和平發展為兩岸老百姓帶來實實在在的好處，和台海動蕩緊張、衝突、對抗，只會給民眾帶來傷害甚至災難。

李政宏表示，可以毫不誇大的說，凝結了智慧的汪辜會談以及九二共識為基礎的兩岸關係和平發展道路，利在兩岸當下，功在民族千秋。

李政宏還說，台商事業在大陸、家在台灣，心繫兩岸，在兩岸關係的大是大非面前，全國台企聯各地台商協會和廣大台商，始終旗幟鮮明地支持九二共識，反對台獨分裂，堅定的做兩岸關係和平發展的促進派。

辜汪會談指的是1993年4月27日及1998年10月14日，兩岸分別派出時任海基會董事長辜振甫和時任海協會會長汪道涵進行的兩次會談。雙方在1993年4月29日上午，簽署《兩岸公證書查證協議》、《兩岸掛號函件查詢補償事宜協議》、《兩會聯繫與會談制度協議》及《辜汪會談共同協議》等四項事務性協議。

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