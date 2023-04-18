工總苗豐強見宋濤提ECFA　稱23項協議「給了我們23條橋樑」

▲苗豐強（左）與宋濤（右）。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

全國工業總會17日展開訪陸之旅，國台辦主任宋濤今（18）日下午在北京釣魚台國賓館，接見了理事長苗豐強一行人，並稱工總推動了兩岸關係和平發展，「我們對此高度讚賞。」苗豐強則提到ECFA，稱兩岸23項協議「給了我們23條橋樑」。

宋濤先是對工總一行人表示歡迎，稱工總長期堅持「九二共識」，積極參與兩岸合作，推動兩岸關係和平發展，「我知道工總有70%會員在大陸都有投資，你們對大陸經濟做出了重要貢獻。」

宋濤接著稱，大陸疫情平穩後，台灣工業總會積極響應，「體現你們重視兩岸合作，重視兩岸交流，願意推動兩岸關係和平發展，我們對此高度讚賞和充分肯定。」

苗豐強則指出，工總10多萬個廠商會員中，有7萬家在大陸投資，「兩岸沒有不交流不合作的理由，尤其是台灣對大陸依賴性非常大，而且還有蠻多合作的空間。」

▲宋濤一一與工總參訪團成員握手。（圖／記者蔡儀潔攝）

「我們自己都覺得受到政治的影響」，苗豐強形容，新冠疫情是病毒與人的抗爭，人類還可以聯合起來打敗病毒，但人跟人的對立卻造成相當大的危機。

值得注意的是，大陸宣布發起對台貿易壁壘調查後，外界擔憂ECFA會因此中斷，苗豐強在今日會見中特別提到ECFA。他指出，包含ECFA在內的兩岸23項協議「給了我們23條橋樑」，兩岸才可以繼續交流與合作。

據悉，此次是苗豐強首次以工總理事長身分率團訪問大陸，一行人將到北京、江蘇。今日稍早與大陸工信部副部長張雲明見面，雙方就電子資訊、新能源汽車產業合作等議題交換意見。

據「工信微報」消息，張雲明表示，中國式現代化的全面推進，為兩岸產業融合發展提供了新的機遇；大陸工業和信息化部將繼續堅持製造業高水準對外開放政策，落實惠台利民措施，為台資企業在大陸投資興業做好服務保障。

▲宋濤今年3月亦是在釣魚台國賓館接待了商總一行人。（圖／記者蔡儀潔攝）

今年以來，台灣工商團體先後到大陸參訪交流。商總理事長許舒博3月21日至3月25日亦率團出訪北京，並與宋濤在釣魚台國賓館見面。

許舒博返台後指出，商總提出的5個議題均獲正面回應，其中，關於原產地標示問題，中國海關總署副司長樓軍文承諾，可直接標示「台灣」，各地口岸規範會一致性執行。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄則於本月9日至16日，率團前往北京、南京及昆山等地訪問，期間會見了大陸全國政協主席王滬寧、宋濤、北京市委副書記殷勇市長、江蘇省委信長星書記、南京市委韓立明書記、蘇州市委曹路寶書記和昆山市委周偉書記等人。

除商總、工總外，三三企業交流會也擬與工商協進會於5月聯合組團訪陸。