詐團車手慘了！假冒檢察官騙富家女「金飾+鑽石」　判賠2000萬

▲詐團車手騙走婦女金飾、鑽石，法院判要賠2000萬元。（示意圖／AI繪圖／Moonshot）

記者劉人豪／台中報導

莊男在2021年加入詐騙集團擔任車手，他與同夥打電話給柳姓女子，自稱是警官、檢察官等司法從業人員，誆稱柳女涉及販毒集團洗錢，須交出財產，柳女立即把價值2000萬元的金飾財物交給莊男。莊被移送法辦後，刑事部分被台中地方法院判刑1年6個月；民事部分，法院判他應給付柳女2000萬元。

判決書指出，莊男在集團內擔任車手，也負責另外找人加入成為下線車手，每介紹1名車手加入，即可獲得2000元報酬，如果招募的車手收款成功，還可從中抽成獲利。

莊男在2021年4月21日，指揮成員前往南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區，取走150萬贓款，同年4月23日，又與同夥前往台中某處洗車場取走44萬詐欺贓款，然後再到提款機領走26萬3千元贓款。

柳女指控，莊男於2021年年4月12日，陸續假冒電信公司人員、「李XX警官」、「張XX主任檢察官」，致電佯稱其遭冒辦行動電話門號，涉及販毒集團洗錢，須交付財產查扣公證，柳女依指示攜帶金飾2300錢、白金首飾10錢、鑽戒、裸鑽等物品，於同年4月13日將金飾財物交給假冒成檢察官的李姓少年，李男再把這些價值2000萬的金飾財物，交給詐騙集團。

台中地方法院審理後，依成年人與少年犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，分別判1年8月、1年7月、1年6月，沒收犯罪所得3萬4千元。民事部分，台中地方法院判莊男應給付柳女2000萬。

▲莊男涉及三案的犯罪內容以及判刑 。（圖／ChatGPT製圖）