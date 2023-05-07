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竹科女200萬飆股只拿回零頭　再加碼300萬！好友扮車手求回頭　　

▲竹科女200萬飆股只拿回零頭　堅信即將爆富！再加碼300萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲一名竹科女子聽信詐騙投資話術，投資200萬買飆股後再加碼300萬。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科女子聽信網路詐騙話術，陸續匯款至指定帳戶(平台)投資飆股，一年多來累積超過200萬，女子絲毫不懷疑遇到詐騙，還想再加碼300萬企圖一夜暴富，直到友人發現不對勁，與警方合力角色扮演，讓竹科女懸崖勒馬。

新竹市二分局警接到一通報案電話，報案人協助竹科友前往銀行匯款300萬投資股票，懷疑竹科友遭到詐騙，請求警方協助一起演一齣好戲。友人先在銀行假裝被警方當作車手，被警方帶回警局後再請警方電話聯絡竹科女，佯裝抓到車手請她到警局協助調查。假裝成車手的友人再趁機跟竹科女苦苦哀求，請她一定要到警察局保自己。

▲竹科女200萬飆股只拿回零頭　堅信即將爆富！再加碼300萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼女子將300萬(現金130萬、存摺內170萬)放在警局冷靜，經歷三天三夜友人與員警勸導，才終於打消加碼念頭。

▲竹科女200萬飆股只拿回零頭　堅信即將爆富！再加碼300萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

竹科女不疑有他前往警局，才知道整個過程是友人和員警串通。竹科女向警方表示，一年多來已匯款兩三百萬，陸續也小有獲利，大約幾萬元，這一次是投資公司說機會難得，才想加碼300萬希望爆富。

竹科女堅信對方是正當投資，警方無奈，只好使出緩兵之計，說服女子將300萬(現金130萬、存摺內170萬)放在警局封存保管，待冷靜後再領回。竹科女經歷3天3夜友人與員警苦口婆心勸導，最後終於打消匯款念頭。

第二分局分局長林昆達呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕易聽信投資賺錢「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。警方感謝民眾熱心幫忙，希望在警方強力宣導「識詐」下，全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。

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