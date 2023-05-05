今熱爆「高溫飆38度」！首波梅雨彈全台中獎　雪崩式掉12度時間曝

▲今南高屏高溫上看38度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(5日)各地晴朗炎熱，南高屏可能出現超過36度到38度高溫，明天(6日)雖略降1到2度，但依舊是悶熱天氣，首道梅雨鋒面周日(7日)殺到且將影響到下周一(8日)，台灣降雨明顯，中部以北、東北部有局部大雨；東北季風緊接鋒面報到，周日晚間到下周一清晨北部高溫將狂掉12度，低溫下探18度。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，今、明(5日~6日)兩天台灣各地天氣高溫炎熱，預計天氣變化將落在周日(7日)，周日受鋒面影響，台灣各地降雨機率提高，天氣轉涼。

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今明兩天台灣受高壓影響，各地天氣晴朗高溫炎熱，謝佩芸表示，昨天(4日)南部有部分地方出現38度以上高溫，今天(5日)會更熱，中南部會大範圍出現34度到36度高溫，南高屏高溫可能超過36到38度，大台北高溫也有33度，其他各地高溫約30到31度。

▲▼氣象局預報員謝佩芸未來一周天氣趨勢。（上圖／記者黃軍瑋攝；下圖氣象局提供）

明天高溫則將比今天降1到2度，明天(6日)天氣依舊悶熱，周日(7日)受鋒面影響出現降雨，溫度明顯下降，後續還有東北季風，周日、下周一(7日~8日)溫度下降幅度相比今明兩天有明顯落差，今、明天高溫30度以上，周日晚上、周一清晨，北台灣低溫將回到18到19度，中部低溫20度，周日之後天氣轉涼，下周為偏涼舒適天氣。

降雨部分，謝佩芸表示，今天(5日)晴朗高溫炎熱，各地晴到多雲，東半部有零星短暫雨，部分山區有午後局部陣雨，降雨不會太多，金馬離北邊雲系較近，今下半天轉有雨；明天(6日)鋒面慢慢接近中，明天白天影響還不是很明顯，明天白天東半部、北海岸有局部降雨，各地山區留意午後雷陣雨，西半部平地白天天氣相對穩定。

謝佩芸指出，明晚(6日)鋒面漸漸接近，周日(7日)清晨到下周一(8日)，台灣降雨明顯，各地降雨機率提高，中部以北、東北部有局部大雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

針對聖嬰現象發展恐讓颱風生成位置離台灣較遠，謝佩芸說明，根據氣候資料觀測，過去3年反聖嬰現象在今年春天減緩，轉為中性正常型態，各國預測今年後續有機會轉聖嬰現象發展機率較高型態；依據過去統計來說，聖嬰發展年，中太平洋、東太平洋海溫比較高，南海溫區域比較有利颱風發展。

謝佩芸表示，從統計來看，聖嬰發展年，中太平洋、東太平洋比較容易有颱風生成，生成位置會比台灣比較遠一點，但中間多多少少也是會有離台灣比較近的颱風出現。