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8地高溫警示「飆38度」　梅雨鋒明殺到上空！「灌到發紅」熱區曝

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲明天周日上午8點到晚間8點雨勢最明顯，台中以北部分地區雨量灌到發紅。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今各地高溫炎熱，氣象局對8縣市發布高溫燈號，台南出現紅燈警示，連續出現38度以上極端高溫；梅雨季首道鋒面今往台灣接近，預計明天(7日)殺到台灣上空，明上午8點到晚間8點降雨最明顯，中部以北雨量灌到「發紅」；東北季風下周一(8日)接力來襲，下周一到下周三(8日到10日)北部、東北部低溫下探15度。

氣象局預報員張承傳表示，今天(6日)受鋒面接近影響，天氣轉不穩定，鋒面明天(7日)到下周一(8日)清晨影響台灣，各地降雨機率提高，明天白天降雨最明顯，下周一白天鋒面遠離，降雨逐漸趨緩。

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張承傳指出，梅雨季第一到鋒面位置目前在華南這一代，今天往台灣接近當中，從未來48小時定量降雨預報來看，今天白天鋒面接近，東半部有短暫陣雨，西半部白天多雲到晴，午後北部、中南部山區有局部短陣陣雨。

今晚到明天清晨鋒面更靠近，張承傳表示，中部以北都將出現降雨，明天周日(7日)鋒面到台灣上空，降雨最明顯，明天白天各地降雨機率提高，特別是中部以北、東北部降雨比較廣且時間長，對流雲系移入不排除有雷雨，中部以北、東北部有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

明天晚上鋒面將到台灣南端，豐厚東北季風下來，各地降雨強度雖比白天減緩，但明晚到下周一(8日)清晨仍有降雨，部分靠山區地區雨勢可能較大。

針對這波鋒面對南部水庫助益，張承傳表示，明天這道梅雨鋒面屬移動性，最明顯降雨將在周日(7日)上午8點到周日晚上8點，雨區以中部以北較明顯，南部雨區有些降雨，對水庫多少有幫助，但雨量比較少。

張承傳指出，下周一(8日)白天鋒面更遠離，豐厚水氣仍多，白天各地都有下雨現象，但降雨比周日減緩一點，山區可能雨勢稍明顯，下周一(8日)晚上、下周二(9日)到下周五(12日)明顯轉乾，水氣減少，有較乾東北季風南下，下周二各地恢復多雲到晴，剩花東和南部山區有零星降雨，下周三(10日)到下周五(12日)東半部仍有降雨，午後中南部山區有短暫陣雨，整體來說，下周到下周五降雨減少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲台南出現紅燈警示，連續出現38度以上高溫。（圖／氣象局）

溫度部分，因今天(6日)受鋒面前偏暖區影響，溫度偏高，各地高溫普遍有30度以上，氣象局今天針對8縣市發布高溫燈號，其中台南出現紅燈警示，將有機會連續3天38度以上極端高溫機會，嘉義市地區、嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。雲林縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號，也可能有36度以上高溫。

張承傳表示，今天比較熱，明天(7日)受鋒面通過和東北季風增強影響，北部、東北部氣溫轉涼，高溫也會下降，明天中午前高溫27到30度，高屏30度以上，明天下半天東北季風增強，下周一到下周三(8日~10日)清晨，北部、東北部轉涼，高溫21到23度，低溫15到16度，中南部下周一到下周三低溫16到19度；下周三(10日)白天到下周五(12日)氣溫回升。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

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