香港財長：港經濟一季會比一季好　今年又比去年更好

▲陸客團重回香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波7日表示，香港經濟復甦仍在初始階段，力度還需要加固，但若外部市場情況沒有急遽惡化，憑一系列支撐內部需求的措施，香港的經濟相信會一季比一季好，今年又比去年更好。

陳茂波7日在網誌上提到，香港今年首季的餐飲總收益按年激增82%至275.6億元，即使當中部份升幅源於低基數效應，但以金額計仍然是3年多以來最高的水平。

陳茂波指出，同期的零售業銷售貨值也按年上升24%，是自去年12月到今年3月連續四個月每月高於300億元水平。今年首季私人消費開支實質按年大幅增長12.5%；而受惠於訪港旅遊業復甦，服務輸出顯著上升16.9%。固定投資也在經濟前景向好下扭轉跌勢，回升5.8%。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



不過，陳茂波也提到，整體貨物出口在外圍環境疲弱，以及更多不明朗因素影響下，仍錄得18.7%的跌幅。因此，儘管經濟結束了連續四季的跌勢，但今年首季僅按年溫和增長2.7%。

陳茂波說，這些數字反映香港經濟復甦仍在初始階段，力度還需要加固，「特別是美國聯儲局上周加息四分之一厘，市場雖預期加息周期或將完結，但息率仍會高企一段時間，加上美國接二連三有銀行陷入財困，加劇市場不安情緒，令外圍經濟面對更多不確定性。」

陳茂波強調，必須全力加固本地復甦動力，如果外圍市況沒有急劇惡化，憑著我們一系列支撐內部需求的舉措，加上內地的貨物進出口持續改善，年內本港經濟有望進一步改善，「我相信本港的經濟會是一季比一季好，今年比去年好。」