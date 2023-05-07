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2少年在漢江「直播」尋短！警發現和網路社群有關　恐涉及性犯罪

▲▼麻浦大橋上設置生命諮詢專線電話。（圖／達志影像）

▲2名南韓青少年在漢江某大橋上試圖尋短。圖為橫跨漢江兩岸的麻浦大橋，橋上設置生命諮詢專線電話。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓青少年十大死因中，「輕生」連續10年蟬聯第一，且受到網路社群的影響，青少年更是有樣學樣，甚至在社群平台直播輕生過程。日前，首爾2名10多歲的青少年試圖在漢江某大橋輕生，雖然最後被警察幸運救回，不過警方卻發現，近來青少年集體輕生的行為，恐和某網路社群有關。

根據韓媒《News1》，首爾江南警察署昨（6）日指出，有2名年僅10多歲的青少年5日清晨4時在首爾漢江某大橋上試圖輕生，過程中甚至透過網路社群直播，警方在接獲青少年親友報案後，旋即前往現場，並親自說服2名青少年，最後幸運救回2人的性命，警方將2名青少年帶回首爾的某派出所後，由2名青少年的家長們接回。

警方調查後發現，2名青少年以及現場一名圍觀的成年男性，是南韓國內最大網路論壇Dcinside中「憂鬱症畫廊」（畫廊갤러리，為該論壇針對各種主題分類看板的特殊用語）的活動成員。經記者實際瀏覽，發現該論壇專區有許多篇涉及憂鬱症、輕生、詛咒等相關主題的負面發文。

另外，今年4月16日才傳出一名年僅10多歲的女學生在首爾特別市江南區德黑蘭路某高層建築物頂樓墜樓身亡，過程中甚至從搭乘電梯時便在網路社群直播輕生過程，警方調查後發現女學生的死恐和Dcinside「憂鬱症畫廊」有關，一名疑似協助該女輕生的30多歲男性被立案調查，警方甚至要求Dcinside關閉該板面，但卻遭到拒絕。

外界質疑，該名女學生疑似遭論壇上遇見的男性會員施以精神上、生理上的虐待，而該論壇分區上有關性侵、性剝削、協助輕生等案件和被害人證詞也層出不窮。

南韓知名犯罪心理學教授李水晶4月20日在電台CBS的廣播節目上就指出，Dcinside「憂鬱症畫廊」恐怕已淪為犯罪的溫床，是N號房事件的進化版。她表示，在新冠疫情的3年內，毒品和藥物在南韓境內氾濫，建議警方在調查時，應將焦點著重在是否涉及毒品、藥物濫用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►南韓10多歲女學生「直播輕生」墜樓亡 數十名網友目睹

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