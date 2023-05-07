日媒民調：近9成日人憂中國武力犯台

▲解放軍東風-26型中程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者楊明珠東京7日專電

根據日本共同社今天公布有關安全保障的最新民調，擔憂中國可能武力犯台的日本民眾達89%，贊成日本擁有破壞外國彈道飛彈基地的「敵方基地攻擊能力」者占61%。

共同社於今年3月至4月針對全國18歲以上3000人進行郵寄問卷調查。結果顯示，民眾被問到中國武力犯台造成「有事」（有緊急狀況）的可能性時，回答「很擔心」及「某種程度擔憂」者總計占89%。

民調顯示，針對日本首相岸田文雄表明為了加強國防能力將增稅的方針，回答「支持」的民眾占19%、「不支持」的占80%。

日本政府預計從2023年度起5年之間的國防經費增為原本的1.5倍、達43兆日圓（約新台幣10兆元）。對於這個方針，回答「不適當」的民眾占58%。對於日本擁有敵方基地攻擊能力，表示贊成者占61%、反對者36%。

報導說，從民調結果看來，安全保障環境趨於嚴峻，日本民眾認為擁有一定程度的國防能力是不得已的事，但不希望大幅增加國防費用或藉由增稅來提供。認為有關國防能力的議題，首相的說明不夠充分的日本民眾高達88%。

不支持由增稅來增加國防費用的受訪者被問及理由時以回答「國民無法忍受比現在更大的繳稅負擔」的最多，占48%。此外，對於政府考慮將部分311大地震復興（重建）財源轉為支付國防經費的方針，反對者占73%。