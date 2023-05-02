一中園遊會海報「烯環鈉」歧視原住民　校長道歉：願接受懲處

▲一中園遊會飲料攤海報「烯環鈉」惹毛原住民議員，要求一中校長下台。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一中日前舉行園遊會，但某班學生以「烯環鈉」為名在IG上宣傳自家飲料攤，由於其諧音與怒罵原住民的台語發音「死番仔」相同，爭議名字引發網友不滿，截圖轉傳。今天台中市原住民議員黃仁也在議事堂砲轟校方歧視原住民，要求一中校長下台、辭職。台中一中校長林隆諺今天發出聲明，向全體原住民族朋友致歉，強調願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處。

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▲台中一中某班在IG上宣傳園遊會文宣，但攤位名稱引發爭議，學生緊急下架已遭截圖瘋傳。（圖／民眾提供）



林隆諺在聲明中指出，學校同仁於4月28日發現園遊會不當宣傳的圖片後，連同導師，隨即請學生將該圖片從社群媒體下架，並立即對該班進行教育輔導，以避免傷害擴大。但個人身為台中一中校長因督導不週導致這次事件造成的遺憾，個人願意承擔所有教育及行政責任，接受主管機關懲處。

林隆諺強調，校方願意承擔所有教育責任，也說明校方後續處置，包括多加強教導學生用正確態度尊重多元文化，加強教育學生消除歷史偏見，展現對族群文化的尊重；事件發生後，輔導室隨即關心原住民族學生及原住民族同仁；自己也在今天朝會對全校師生宣導，提醒全校師生尊重族群文化的觀念，同時，由學務處及輔導室於第一節課前及第五節課進到事件該班，進行「多元族群」與「多元文化」的教育輔導。