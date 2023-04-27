棄建中選私校「不會後悔？」　網曝優點：有獎金還幫顧學習檔案

▲原PO曝朋友小孩放棄建中，直升私校。（圖／記者楊惠琪攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

你會捨棄第一志願去念私立學校嗎？一名網友分享朋友的故事，表示朋友小孩成績優異，能考上建中卻選擇直升明星私校，讓他疑惑「這樣以後真的不會後悔嗎？」對此，不少人點出明星私校的優點，認為高中只是跳板，有助大學升學才實在。

原PO在PTT以「可以考上建中但卻選擇私中直升?」為題發文，表示朋友的小孩成績可以上建中，卻選擇直升私校，是文山區某間考上建北比例最高的私立學校，朋友說是小孩自己的選擇，他們不干預，但他還是不解，「可以放掉建中不念，選擇直升私立高中，這樣以後會不會後悔？」

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貼文引發熱議，許多人都表示贊同，「我某醫生親戚兩個都是這樣啊，兩個都上醫學系」、「沒差吧，我有朋友薇閣，最後上台大醫」、「大學考好就行」、「公立強過私立那已經是學區化之前的事了，我一堆有錢客戶都讓小孩擠私立」、「建中說白了強在學生而已，師資也就一般」。

也有網友指出明星私校優點，「在私校輕鬆念靠排名繁星，然後每學期還有獎學金」、「不會後悔，會上好學校的在哪都會上，私校還會幫你顧學習檔案」、「私校很注重頂大升學率，要是能考上建中的去唸私校超級吃香，而且私校還有獎學金根本不怕你拿」。

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