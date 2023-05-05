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建中、景美攝影社聯展　6日起文總登場

▲▼建中、景美攝影社聯展 6日起文總登場。（圖／文總提供）

▲建中、景美攝影社聯展明起於文總展出。（圖／文總提供，下同）

文／中央社

以構成照片的「色彩」為靈感，建國中學及景美女中攝影社以「Arcoiris彩虹女神」主題，聯展Arco．Iris明天起於文總展出。文總今天表示，期待透過學生視角看見不一樣的台灣文化。

中華文化總會發布新聞稿指出，建中攝影社59th社長曾得恩透過文總表示，Arcoiris是希臘神話中的「彩虹女神」，象徵攝影展的中心主題「色彩」，不同的色彩帶來不同感覺，生活中正是有這些色彩，映入相紙之中，豐富著世界。

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曾得恩表示，展覽內容分為7大主題，主展區「色彩」設置於一樓展區的中心，利用毛線、塑膠棒，做出彩虹瀑布的視覺效果，此展區並設有18幅照片，呼應彩虹設定，共有「紅、橙、黃、綠、藍、紫、黑白、卡其、粉色」9種不同色調照片展出。

另有「人文、人像、運動、自然、舞台、街頭」等主題，展現色彩的美及高中生對不同領域的拍攝詮釋。景美攝影社15th社長張宜均表示，團隊特別為此次的展覽製作紀念品，分別為徽章、杯套及作品集書冊，徽章及杯套上的圖案皆以「彩虹女神」為主題，作品集則集合了每名成員的拍攝作品及文案。

▲▼建中、景美攝影社聯展 6日起文總登場。（圖／文總提供）

文總秘書長李厚慶表示，文總長期致力支持學生文化活動，提供年輕人發揮創意與才華的舞台，過去曾支持由建國中學及松山高中共同舉辦的「似水流年」、Serendipity攝影展、師大附中及景美女中聯合舉辦的「Fleeting．那瞬間」攝影聯展，還有第12、13屆High School High國高中生全國街舞公開賽等，挖掘新一代的才華及實力，也從學生創意中看見新觀點。

建國中學及景美女中主辦、文總協辦的攝影聯展Arco．Iris將於明天起於文總城南空間NO.1展出至28日。

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