2023客味新風多元文化饗宴　促進交流和友誼

▲2023客味新風多元文化饗宴。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023客味新風多元文化饗宴」活動，6日於龍潭區石門雲享展開。主辦活動的桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉期透過食物的交流，讓新住民朋友了解客家文化。榮譽理事長楊慧青說，現場的新住民有一半是客家媳婦和客家女婿，他們用流利的客語介紹新住民美食，並以越南和印尼的舞蹈和客家姐妹共舞等方式，促進多元文化交流和友誼。

立法委員湯蕙禎認為，新住民是台灣多元文化的重要組成部分，也是台灣的軟性競爭力。過去在她擔任桃園市民政局局長期間，就一直關注新住民議題並推出相關便民政策，她感謝新住民對台灣的貢獻，並許諾成為新住民相關立法政策的協力推動者。

客家事務局長林昭賢指出，新住民在客家人口中佔很大一部分，期望他們在保存家鄉文化的同時也能好好發揮客家文化與精神。他看到新住民朋友在專業的客家茶席老師的指導下泡出美味的茶湯，並與在場佳賓分享她們家鄉的茶文化，覺得是很好的文化交流機會，期待世界客家博覽會中也能看到桃園新住民朋友的參與。

這項活動獲得開南大學EMBA校友會、桃園市鳳凰獅子會、蘋果網路獅子會、台灣巴基斯坦社會福利關懷協會的協辦。包括：立法委員湯蕙禎、客家事務局長林昭賢、龍潭區市議員徐玉樹、移民署桃園服務站黃英貴、文化基金會執行長暨開南大學EMBA理事長黃建嘉、開南大學董事會顧問高秋英博士、秘書曹佳珍、新住民文化會館正、副執行長陳信守、牛春茹等人士也到場。