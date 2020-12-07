多元文化開拓國際視野　嘉藥外語週熱鬧登場

▲嘉藥應用外語系於7日舉辦外語週活動，響應「多元文化祭」主題，活動內容涵蓋英美、日本以及東南亞各國族群多元文化動態展，有如一場類出國的外語嘉年華盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

嘉藥應用外語系於7日舉辦外語週活動，響應「多元文化祭」主題，活動內容涵蓋英美、日本以及東南亞各國族群多元文化動態展，新增西班牙語靜態展及時下最夯的「鬼滅之刃」都熱鬧登場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市新聞處國際關係科對日事務諮詢顧問阿部真行夫婦，也蒞臨外語週會場，介紹日本群馬縣文化，新出爐「嘉藥好聲音 」英日語歌唱比賽優勝者更在現場演唱，宛如一場類出國的外語嘉年華盛會。

受到今年新冠狀病毒疫情影響，學生均無法實現海外見學或實習夢想，因此外語系英日文組學生展現創意，特別在今年外語週融入包含美食、節慶、音樂等多國文化，為呈現最佳的外語實境體驗，更加入「英美及日本語言實境練習」，邀請英美以及日本業師蒞臨外語週會場參觀指導，針對文物介紹、單字配對、以及命理故事主題等讓學生以闖關遊戲及英日語搶答等方式，加強外語交流體驗，展現豐碩學習成果。

時下最夯的「鬼滅之刃」特別吸睛，外語系同學除了以Cosplay呈現服裝道具外，更詳盡介紹相關的劇情、歌曲等，吸引不少目光，「東南亞文化」部分，則邀請本該國際專班印尼學生，展示印尼美食及傳統舞蹈，載歌載舞帶動氣氛，也讓師生感受到他們的熱情活力，此外，主辦單位也準備500份禮物，鼓勵全校同學一同參與，現場充滿異國風情，熱鬧滾滾。

本次統籌的黃勻萱老師將外語週「多元文化祭」活動，以英日語實境練習及文化交流為主軸，藉由多元文化體驗，提升學生的國際競爭力和移動力。應用外語系主任董幸正表示，外語週「多元文化祭」活動主要讓英日文組學生拓展外語專業發展的多元面向，增強國際移動軟實力，也讓參與同學培養團隊默契及經驗。

嘉藥副校長楊朝成指出，語言學習並不是只在教室裡，最重要的是要能與人實際溝通，本次外語週活動就是最好的練習機會，他特別鼓勵同學利用這次文化祭活動，多多到各活動攤位上體驗不同主題，與不同國籍的老師練習口說，不只可以學習英、日文，還有西班牙文等語言，希望同學多多把握機會來增加自己的鑑識及語文能力。

超級神水、低價必入手