燈會幕後／工藝熔接創意　台灣燈會展現璀璨台中

圖、文／臺中市政府提供

台灣燈會從1990年的第一屆舉辦至今，已走過31個年頭，規模與名聲皆逐年成長，除傳承節慶文化外，亦能將各縣市的地方特色藉由活動展現出來，並讓全世界透過它，看見台灣之美。台灣燈會曾在2007年被Discovery頻道讚許認定是全球最佳節慶活動。2015年更獲國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。

2020台灣燈會策展人鄧貞琳說，台灣燈會已經累積31年台灣人共同的記憶，它為什麼能成為一個國際性的品牌，因為那是我們的面貌、我們的文化，所以要在這一次的一個活動策展裡面，把這些植入探討當代社會的議題。

而今年的2020台灣燈會堪稱是史上最艱難的燈會，因為與歷年燈會籌備期相較，台中不到一年就舉辦出「展期最長」、「規模最大」與「籌備期最短」的燈會，甚至展期間還面臨武漢肺炎疫情挑戰。鄧貞琳表示，他的責任是跟市府團隊在馬拉松式的會議討論中，理解他們的需求、整合各單位的企劃，在上千個專案工作分解項目、近千場的會議中，從深度、廣度各面向做整合，讓燈會順利開展。

台灣燈會的核心是「根源民俗文化及傳統國際化」，要與時俱進的融入現代策展手法包括光影、燈光裝置、視覺藝術等，但絕不能忘記燈會所推廣花燈工藝的目標。鄧貞琳認為，他的任務是讓活動永續管理的三要件-經濟、社會、環境三個永續面向，持續且成功的導入市府20個工作小組的工項內，理解台中地方的特色，為地方提出具前瞻性、不悖離初衷的燈會策展規劃。

▲里山禾樂燈區在探討人們與環境、森林共存的議題。



因此，主題「璀璨台中」的2020台灣燈會導入許多在地及創新的理念，例如里山禾樂燈區探討環境、森林破壞的議題；漫遊客家庄燈區用結合編織方式呈現客家元素，也融入了大甲溪的文化，呈現族群融合的多元文化景觀。在沒有動物園的台中市，特別於后里馬場園區，做一個機械動態的「動物狂歡嘉年華」，是此屆燈會中民眾迴響最高的燈區。

▲「動物狂歡嘉年華」燈區，獲得民眾最高迴響。



鄧貞琳最後說到，2020台灣燈會是要展現台中多元文化，包容多元族群的舞台。

2020台灣燈會紀錄片完整版看這裡：https://bit.ly/39bK5WT

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