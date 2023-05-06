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大陸 大陸焦點 特派現場

轎車失控衝進湖裡！派出所所長「脫衣跳水」連救5人

▲▼轎車失控衝進水潭。（圖／翻攝微博）

▲轎車失控衝進水潭，車上5人受困，派出所所長到場後，立刻脫衣跳水，將人全數救出。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

福建省寧德市近日發生車禍事故，一輛銀色轎車經過一處水潭時，因為不熟悉路況，整輛車衝進水裡，導致車上5人受困。當地派出所林姓所長接獲通報，立即脫去衣物跳下水救人，最後成功將5人撈上岸，結束這場驚魂。

綜合陸媒報導，轎車駕駛2日經過寧德古田時，因為不熟當地路況，一不小心失控衝進水潭當中。由於水潭有一定的深度，車上5人受困潭中央，沒辦法自行脫困，現場情況相當危急。

▲▼轎車失控衝進水潭。（圖／翻攝微博）

▲▼林啟旺到場後立刻脫衣，並拿著救生圈下水救人。（圖／翻攝微博）

▲▼轎車失控衝進水潭。（圖／翻攝微博）

由於現場有多人圍觀，泮洋派出所所長林啟旺接獲通報，立刻帶人趕往現場眼見有名女子困在水中、扒著窗戶動彈不得，他立刻脫去衣物，拿起救生圈衝下水，上前把救生圈套在受困者身上，先幫助一人脫困。

後續林啟旺又拿出救援繩索，綁在前後車門窗戶的中間，讓岸上的人用力拖拉，最後成功將車上人員全數救出，一場驚魂總算落幕。

▼林啟旺將救援繩索綁在車上，再讓岸邊的人員用力拖拉，成功將5人全救上岸。（圖／翻攝微博）

▲▼轎車失控衝進水潭。（圖／翻攝微博）

車上5人被救上岸，連忙道謝喊「我們的第二次生命是人民警察給的」。林啟旺也感嘆地說，所幸日常有先關模擬訓練，車上也配有救生設備，遇到這種事情才有辦法立即處理，否則後果不堪設想。

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