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大陸 大陸焦點 特派現場

表演「空中走鋼絲」…特技女演員下秒失手跌落　掛半空驚悚畫面曝　

▲▼福建三明一遊樂場內1日發生一起驚悚意外。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲福建三明一遊樂場內1日發生一起驚悚意外。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

福建三明一遊樂場內1日發生一起驚悚意外，所幸沒有發生人員傷亡。當時，一名雜技女演員在進行高空表演走鋼絲的時候，由於失誤發生了意外，女子當場跌落，慘高掛在半空，此事引發大量網友關注。

據《每日經濟新聞》報導，影片顯示，女演員被掛在半空中進退兩難，雙手扶著纜繩。另一段影片顯示，一名黑衣工作人員正試圖從上面將女演員救起。

5月2日，事發遊樂場工作人員回應稱，該女演員在進行高空表演時，被防墜落的裝置卡住了，事情發生後，迅速安排救援人員進行救援，女演員在空中掛了20分鐘後被救下來了，沒有生命危險。因為安全保護措施太多了，起到了反作用。

▲▼福建三明一遊樂場內1日發生一起驚悚意外。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲女演員吊在半空。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

上個月，4月15日晚，安徽宿州埇橋區蒿溝鎮一場演出現場，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落到舞台上。事發後受傷的女演員被緊急送往醫院救治，因搶救無效死亡。

當地通報稱，經調查認定，這是一起高空雜技表演過程中發生的意外墜亡事件。承辦方安徽亞西演藝傳媒有限公司，演出前未按有關規定履行報備審批手續，是違規演出；演出過程中未提供必不可少的演出安全應急防護，違規使用吊車吊人，操作不規範。

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