星宇航空遇「恐怖怪風」！飛機降落驚險畫面曝光　網喊「真恐怖」

▲降成田機場遇上怪風！星宇航空班機重飛2次，轉降名古屋。（資料圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空JX800台北-東京航班原訂今(6日)中午日本時間12時45分抵達東京成田機場，降落時遇上一陣恐怖側風，機長重飛2次仍降不了，決定轉降名古屋機場，前桃園市議員王浩宇曝光星宇航空嘗試降落畫面，只見星宇航班在怪風中上下左右嚴重搖晃，讓網友驚呼「真恐怖」。

前桃園市議員王浩宇在臉書曝光星宇航空班機嘗試降落成田機場畫面，只見星宇航空班機正準備降落跑道時，在恐怖側風中上下左右嚴重搖晃，機長最後放棄降落重飛。王浩宇在臉書上寫著，星宇今天遇到的狀況，好險最後平安轉降NGO(名古屋)。

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網友看到影片後也驚喊：「看起來真恐怖」、「這乘客以後會有陰影吧」、「側風真的很大！」

星宇航空表示，今(6)日JX800台北-東京航班於上午8時44分由桃園機場起飛，原訂於日本時間12時45分抵達東京成田機場，航機於成田機場降落時，因嚴重側風，為確保旅客安全，機長於重飛二次後，決定轉降名古屋機場。

星宇航空表示，航機已於日本時間14:02降落名古屋機場。航機於加油後，日本時間18:20自名古屋機場起飛，延誤時間約7小時。



▲Love Flight Jack頻道錄下包括星宇等班機在成田機場起降的畫面。（YouTube影片，如遭移除請見諒）