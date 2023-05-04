麥當勞「1主餐」堪比大冰奶？　網爆共鳴：每吃必拉

▲原PO指出，每次吃麥當勞勁辣鷄腿堡，一定都會拉肚子。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者林郁婷／綜合報導

早餐店大冰奶被許多人用來治便祕，不過一名網友透露，麥當勞的辣鷄腿堡效果堪比大冰奶，每次吃完必拉肚子，本以為是自己吃辣的功力太弱，沒想到貼文一出，竟釣出不少和她一樣「每吃必拉」的網友，更有人表示吃的時候不覺得辣，但吃完還是會拉肚子。

一名女網友在PTT女板以「勁辣鷄腿堡大家覺得很辣嗎？」為題發文，表示每次去買麥當勞都會突然想點勁辣鷄腿堡，但是回家吃沒幾口就後悔，因為實在太辣了，吃不到一半可樂就已經喝完了，「因為太辣了每次吃完就會拉肚子」，讓她好奇其他人會不會覺得勁辣鷄腿堡辣度很高，「如果是1-10分我大概會給個8分。」

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貼文引發網友熱議，部分網友覺得不太辣，「1分微辣」、「常吃辣的一點感覺都沒有吧」、「我不算能吃辣但覺得不辣，大概4分」、「對不耐吃辣的人來說後勁很辣」、「那你一定也不敢吃泡菜吧？韓國泡菜都比這個辣」。

不過有許多人對於拉肚子表示贊同，「每次吃完都拉肚子，但是真的好吃」、「是勁拉雞腿堡吧」、「我覺得不會辣，但是我也是會拉」、「吃這個腸胃很熱，而且必拉」、「吃完後勁很強，每吃必拉」、「不辣但每吃必拉，解除便秘好夥伴」、「感謝推文，原來會拉是正常的」。

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