南非冰球成人世錦賽台灣奪金牌！　他是新北消防替代役周宏秝

▲▼ 新北消防替代役周宏秝奪得南非冰球成人世錦賽金牌。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市政府消防局特搜大隊南雅分隊替代役周宏秝，代表中華隊赴南非參加冰球3級A組世錦賽，奪得16年以來「首面成人代表隊金牌」，創下中華冰球隊成軍以來最佳成績。新北市長侯友宜表示，中華隊一路過關斬將擊敗泰國、南非及盧森堡，最終於金牌戰中，擊退強敵土庫曼，脫穎而出，實屬不易。

周宏秝自從6歲開始接觸冰球這項運動，參加過無數的賽事，自從2019第一次選上中華代表隊，但因疫情關係連續兩年賽事取消，但周對於冰球這項運動持續保持熱忱，去年恢復賽事，獲選U20中華代表隊於墨西哥參加冰球世錦賽3級A組獲得金牌，今年初次入選成人代表隊。

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周宏秝於今年初開始，犧牲自己休假進行團練，於上班備勤期間仍與警消進行體能肌力訓練，4月中旬至南非參加世界盃錦標賽，中華隊一路過關斬將擊敗泰國、南非及盧森堡，最終於金牌戰力退強敵土庫曼，以全勝戰績奪得中華隊史第一面世錦賽金牌。

市長侯友宜表示，本次賽事由多國同場競技，中華隊能在眾多參賽隊伍中脫穎而出，實屬不易。

消防局李清安局長說，目前仍在消防隊服役的周宏秝因需配合勤務，作息無法像以往規律，但仍在勤餘休息時間鍛鍊體能及至小巨蛋進行團練，著實不易，期許未來能持續精進自己於球場上的表現，為國家隊奪得更佳成績。