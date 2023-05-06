立夏「台版父親節」　命理師教一招吸貴人財氣

▲立夏節氣到，這一天在民俗的說法，也是「台版父親節」。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

今天正式進入廿四節氣的「立夏」，台灣過去有「穀雨補老母，立夏補老爸」的民俗諺語，所以立夏節氣，某程度也被視為是「台版父親節」。根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，立夏除了要記得孝順，另也可準備綠、紅、黃、白、黑等5色豆，放在財位49天後，再撒在土裡讓其發芽，可發揮「撒豆成兵」力量，為自己招來貴人和財氣。

台灣過去有「穀雨補老母，立夏補老爸」的俗諺，所以穀雨被稱為「台版母親節」，立夏被稱為「台版父親節」，中南部還有保留女兒在立夏時節買黃麵、豬腳，回家孝敬老爸的習俗。廖大乙提醒民眾，可在立夏這一天，回家陪陪媽吃飯、聊天，給父母求平安，雙方培養親情；他還建議可把握立夏這一天，利用「撒豆成兵」法，為自己求財跟轉運。

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至於什麼是「撒豆成兵」法？廖大乙解釋，其實只要準備綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆等5色豆，各12顆或是取12倍數的顆數，用一個容器或找5個小瓶子，把這些豆子裝起來，象徵金木水火土，放在家裡的財位，或是辦公桌右邊抽屜，放個49天左右。

而在放置5色豆的這段期間，最好每天能把豆子拿出來看一看，讓5色豆與自己產生氣能交流與靈動力後，再拿出來撒在家中庭園、空地或有泥土的地方，讓它們發芽成長，如此便能招來貴人和財運。

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