人夫揪幼兒園老師泡湯　無套激戰驚爆「她XX歲不會懷孕」

▲鄭男揪小三泡湯，當庭爆料女方已年近60不會懷孕。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一名鄭姓男子結婚多年，鄭妻前年才成功抓姦，向小三楊女求償35萬元，沒想到楊女事後還跟鄭男去泡湯，鄭妻發現2人在湯屋的淫照，氣得再提告向楊女求償100萬元。新竹地院一審判楊女賠償45萬元，可上訴。

根據判決書內容，鄭妻在丈夫的包包裡發現一個隨身碟，看見丈夫在湯屋拍下和楊女的淫照，2人吵得不可開交，她還被丈夫推了一把，最後兒子出面壓制丈夫，全家搞得雞飛狗跳，她不明白楊女為何可以不斷踐踏她的尊嚴、一犯再犯。

鄭男表示，他去年1月某天請了半天假，開車到幼稚園接楊女，一起前往尖石鄉泡湯，兩人泡同間湯屋，在熱水裡聊了10幾20分鐘，並無套發生性行為。

法官問鄭男不會擔心楊女懷孕嗎？鄭男則說，「她快60歲了」，並稱照片被妻子發現時，是鄭男姊姊居中調解，要他趕快認錯，還透露上次楊女被告，35萬的和解金還是去外面借的，「她還是願意跟我相約出來泡裸湯、發生性關係」。

楊女則辯稱鄭妻未經鄭男同意，就查看隨身碟內的照片，因此照片不具證據能力，且鄭男是被鄭妻脅迫會「淨身出戶」才出面作證，故其證詞不可信。

新竹地院法官依相關事證，認定楊女身任教職還屢次破壞他人婚姻，鄭妻還被丈夫推，鬧到兒子出面壓制的場面，可見造成鄭妻內心傷痛，判楊女應賠45萬元，可上訴。