　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫揪幼兒園老師泡湯　無套激戰驚爆「她XX歲不會懷孕」

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲鄭男揪小三泡湯，當庭爆料女方已年近60不會懷孕。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者崔子柔／綜合報導

新竹一名鄭姓男子結婚多年，鄭妻前年才成功抓姦，向小三楊女求償35萬元，沒想到楊女事後還跟鄭男去泡湯，鄭妻發現2人在湯屋的淫照，氣得再提告向楊女求償100萬元。新竹地院一審判楊女賠償45萬元，可上訴。

根據判決書內容，鄭妻在丈夫的包包裡發現一個隨身碟，看見丈夫在湯屋拍下和楊女的淫照，2人吵得不可開交，她還被丈夫推了一把，最後兒子出面壓制丈夫，全家搞得雞飛狗跳，她不明白楊女為何可以不斷踐踏她的尊嚴、一犯再犯。

鄭男表示，他去年1月某天請了半天假，開車到幼稚園接楊女，一起前往尖石鄉泡湯，兩人泡同間湯屋，在熱水裡聊了10幾20分鐘，並無套發生性行為。

法官問鄭男不會擔心楊女懷孕嗎？鄭男則說，「她快60歲了」，並稱照片被妻子發現時，是鄭男姊姊居中調解，要他趕快認錯，還透露上次楊女被告，35萬的和解金還是去外面借的，「她還是願意跟我相約出來泡裸湯、發生性關係」。

楊女則辯稱鄭妻未經鄭男同意，就查看隨身碟內的照片，因此照片不具證據能力，且鄭男是被鄭妻脅迫會「淨身出戶」才出面作證，故其證詞不可信。

新竹地院法官依相關事證，認定楊女身任教職還屢次破壞他人婚姻，鄭妻還被丈夫推，鬧到兒子出面壓制的場面，可見造成鄭妻內心傷痛，判楊女應賠45萬元，可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
國中畢業買不起7200元棺材葬父　最後他成台灣湯屋始祖
她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」　醫聽原因驚：一團
獨／比逢甲麥當勞更老！　一中商圈「麥當勞尊賢店」5月也收攤
人夫揪幼兒園老師泡湯　無套激戰驚爆「她XX歲不會懷孕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗化工廠「硫化氫外洩」！1工人倒地昏迷　6人送醫救治

13年害死5妻兒詐保！　殺人魔再犯姦殺「因死者掌心」伏法

金融圈大老400萬贖愛子　兒捲賭場糾紛被美鷹會擄走狂毆

快訊／木柵清晨4車嚴重事故！　賓士飛起攔腰撞休旅「1命危1傷」

誤喝老鼠藥果汁？澳交換生「女密友」喪夫卻沒紀錄　檢下個動作曝

人夫揪幼兒園老師泡湯　無套激戰驚爆「她XX歲不會懷孕」

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下老鼠藥　一個月送醫3次

盛竹如撇清代言im.B　媒體人爆：你2019年出席春酒「還坐主桌」

男童遭大人「踹屁股撲倒」扯耳一掌打頭　畫面讓眾人怒了：有仇嗎

快訊／店員遭虐墜樓　全家總公司「公告解約加盟主」接管

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

墜樓超商店員「生前畫面曝」　主嫌口袋鼓鼓...疑預藏槍枝

小孩站起後又往前跌倒　媽重複回看：誰在拉他？

目睹騎士「轉彎未讓行人」　他見警秒追上炸魔性笑聲

行車糾紛竟叫黑道支援！　6煞逼喝10瓶藥酒＋圍毆

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

苗栗化工廠「硫化氫外洩」！1工人倒地昏迷　6人送醫救治

13年害死5妻兒詐保！　殺人魔再犯姦殺「因死者掌心」伏法

金融圈大老400萬贖愛子　兒捲賭場糾紛被美鷹會擄走狂毆

快訊／木柵清晨4車嚴重事故！　賓士飛起攔腰撞休旅「1命危1傷」

誤喝老鼠藥果汁？澳交換生「女密友」喪夫卻沒紀錄　檢下個動作曝

人夫揪幼兒園老師泡湯　無套激戰驚爆「她XX歲不會懷孕」

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下老鼠藥　一個月送醫3次

盛竹如撇清代言im.B　媒體人爆：你2019年出席春酒「還坐主桌」

男童遭大人「踹屁股撲倒」扯耳一掌打頭　畫面讓眾人怒了：有仇嗎

快訊／店員遭虐墜樓　全家總公司「公告解約加盟主」接管

洋基剛簽49億王牌背部傷勢很棘手　歸隊無時間表

薰衣草森林「繡球花節」開跑！7大看點快筆記　浮水詩籤新玩法

台新金對彰銀持股　正式跌破10%

苗栗化工廠「硫化氫外洩」！1工人倒地昏迷　6人送醫救治

13年害死5妻兒詐保！　殺人魔再犯姦殺「因死者掌心」伏法

跟新主人回家秒逃脫　黃金獵犬「穿越64km」回舊家

國中畢業買不起7200元棺材葬父　最後他成台灣湯屋始祖

暑期超夯營隊來了！　青發家教中心多元課程5／8起報名

營養師傳授「吃麵包不發胖3重點」，記得搭配蔬菜、蛋白質一起吃

她肝癌沒治療！2個月後送急診「腫瘤不見了」　醫聽原因驚：一團謎

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

女兒剛過世　高雄婦11樓陽台失足墜樓亡

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

媒體人爆盛竹如到im.B春酒　還坐主桌

人夫揪幼兒園老師泡湯　驚爆她XX歲不會懷孕

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動

女密友疑不願讓「澳交換生」離台下毒　一個月送醫3次

嘉義2國小女童遭貨車「高速追撞」慘死

加油站男噁喊：小短褲很誘惑　慘了

快訊／木柵清晨嚴重車禍　賓士撞休旅1命危1傷

中信兄弟李振昌車禍骨折畫面曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／店員遭虐墜樓　全家總公司：解約加盟主

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

首波梅雨鋒面要來了！雷雨彈轟3地　冷空氣接力殺到「氣溫掉10度」

澳交換生女密友曝果汁加老鼠藥原因

妹子高調曬「Gucci數十萬入職禮」…不到1周慘被開除

警專女學生偷摸男友遭瘋傳　校方證實了

凌晨02：19進入立夏！在家「2動作」犯門神大忌

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

阿伯從空中摔落「大咖歌后慘成肉墊」　曝膝蓋濺血照

女兒剛過世　高雄婦11樓陽台失足墜樓亡

澳男誤食老鼠藥　護理人爆「女友」內幕

台灣麥當勞官方證實！逢甲店29日熄燈

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

超商取包裹「見1串數字」笑了！一票人都收過：別領

更多

最夯影音

更多
Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD

Ella唱《戀人未滿》勾全場回憶殺！　自稱「唱跳天花板」遭謝娜虧：老了XD
王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

王思佳遭爆「拿假包上節目」　網友對比真品指疑點..她回應了

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

季芹不捨送小孩留學「一想到先爆哭」　讀體制外學校「從小沒考過試」鬧笑話

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

疑澳洲交換生吸食毒品　高大成：不可能吃老鼠藥

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

22歲男路口翹孤輪直衝　下秒慘自摔狠撞名車！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面