立夏再熱一天！明首波梅雨鋒面炸全台　2階段驟涼19℃

▲左圖：6日晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，台灣北部海面雲層厚實。右圖：4：50雷達回波合成圖顯示，台灣北部海面有降水回波，東側海上亦有微弱線狀回波。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的立夏。由於台灣在暖氣團內，今天還要再熱一天。明天「梅雨季」第一波鋒面南下，清晨至上午天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢；氣溫驟降、北台轉涼。根據氣象局資料顯示，台北市今日高溫32度，明天起逐日降溫，周一高溫僅剩19度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(6)日台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區及東北部午後有局部短暫陣雨的機率；白天「熱如盛夏」，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。各地區平地氣溫：北部22至34度，中部22至36度，南部22至38度，東部22至36度。

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▲氣象局針對7縣市發佈高溫燈號。（圖／中央氣象局，下同）

氣象局針對7縣市發佈高溫燈號，白天臺南市近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。嘉義市地區，嘉義縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

▲5/7降雨預報圖，幾乎全台有雨。（圖／中央氣象局）

明(7)日「梅雨季」第一波鋒面南下，清晨至上午天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢；氣溫驟降、北台轉涼，根據氣象局資料顯示，台北市今日高溫32度，明天起逐日降溫，周一高溫僅剩19度。

其他地區亦轉有局部短暫陣雨。下周一(8日)上午仍有明顯降雨，下午起降雨由北而南依序停歇、晚轉多雲，北台稍涼。下周二至周五(9至12日)各地恢復晴朗穩定，氣溫回升。

▼根據氣象局資料顯示，台北市周一高溫僅剩19度。