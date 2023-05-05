若打巷戰「台灣人拿步槍」可撐多久？　退役中將給出驚人答案

▲我國國軍演習。（圖／記者李毓康攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

中國於5月1日實施新修訂的「徵兵工作條例」，被外界解讀是為將來兩岸戰爭做準備，而以台灣的軍事實力，若是真的開啟巷戰，台灣人民能撐多久？對此，陸軍退役中將帥化民直言「一天都不會撐」，大家第一反應一定都是跑。

中國5月1日實施新版「徵兵工作條例」，從解放軍發布的相關說明中指出，根據戰時需要，可重點徵退役軍人，補充到原服現役單位或者同類型崗位；另外，新制也特別將大學生列為重點徵集對象，注重招募精通科技和工程專業學生，來因應太空和網路作戰等新領域，此舉被認為是台海戰爭開打的徵兆。

面對對岸來勢洶洶的軍事修訂，我軍也積極應對，向美國採購66架F-16V（BLK70）型的戰機，原預計有2架能在今年交機，但受疫情影響，第一架出廠將延至2024年第3季，表定2026年完成才能完成全面交機。

陸軍退役中將帥化民日前在《庶民大頭家》節目中表示，從美國對台軍售的態度可看出，美方沒有決勝的準備，「戰機2026年才來，飛行員培養來得及嗎？我們需要的是能垂直起降的戰機，因為跑道很脆弱，只要一被炸毀，飛機一架都飛不起來」，只有賣F-35B給台灣，才能至少讓空軍有一戰的能力。

至於若是真的打起巷戰，「老百姓拿起步槍可以撐多久？」帥化民也直言一天都不會撐，因為老百姓面對坦克大砲、飛機、飛彈及無人機，「第一個反應就是脫下軍服丟下槍，跑不見，最好應該由正規軍拿現代裝備跟敵人拼。」

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